Els Agents Rurals amplien la cerca de senglars morts a l'àrea de 20 quilòmetres del focus de pesta porcina

Els Agents Rurals han ampliat aquest dimecres l’àrea de cerca d’exemplars de porc senglar morts a l’àrea de vigilància que va dels sis als vint quilòmetres del punt on es van trobar els primers animals infectats sense vida. Lluís Pallarès, cap de l’àrea de grups especials del cos d’Agents Rurals, ha explicat que aquest dijous s’incorporaran a la cerca cinc nous binomis canins provinents de la Comunitat de Madrid per sumar-ne un total de 13. Sobre l’inici de les captures, Pallarès ha explicat que ja tenen preparades les gàbies i que estan a l’espera de rebre el vistiplau de la UE per iniciar-les.
Pel que fa al balanç de la feina feta fins ara, ha celebrat que no s’hagi trobat cap animal infectat més enllà dels sis quilòmetres. Ja s'han trobat 50 senglars morts i ara s'haurà de determinar si tenen la malaltia o bé han mort per altres causes. En declaracions als mitjans de comunicació, el cap de l’àrea de grups especials del cos d’Agents Rurals ha explicat que equips de terra, drons i binomis canins han treballat durant tota la jornada per trobar nous cadàvers de porc senglar i per tancar la zona anomenada d’infecció per, d’aquesta manera, evitar tant la sortida com l’entrada d’exemplars i evitar així nous contagis.
Lluís Pallarès ha assenyalat que l’abrupta orografia i l’espessa vegetació, especialment al sud de l’àrea de cerca, han dificultat els treballs i que han estat els binomis canins els que han agafat protagonisme per accedir als indrets més inaccessibles. Aquí, ha informat que aquest dijous s’incorporaran cinc nous binomis provinents de Madrid per tenir-ne 13 disponibles. A banda de buscar nous exemplars morts, els treballs també s’han centrat a col·locar barreres físiques per delimitar la zona d’infecció aprofitant infraestructures com l’AP-7 o la C-58 i també amb l’aplicació de repel·lents químics. Sobre les barreres físiques, Pallarès ha demanat a qui entri a la zona que no deixi oberts els tancats per evitar la circulació d’animals.
Pallarès ha afegit que aquest dimecres, un cop rastrejada tota l’àrea d’infecció dels 0 als 6 quilòmetres, s’ha ampliat la cerca de cadàvers de senglar a l’àrea de vigilància, la que va fins als 20 quilòmetres, seguint la mateixa metodologia de quadrícules que s’ha emprat fins ara. En aquest sentit, ha destacat que fins ara no s’ha trobat cap animal mort més enllà dels sis quilòmetres del punt on es van localitzar els dos primers. Sobre l’inici de les captures de senglars, Pallarès ha explicat que ja tenen preparades les gàbies i que les col·locaran tan bon punt rebin el vistiplau de la UE, que és qui marca el protocol a seguir. Les captures seran inicialment en grup i els animals capturats seran sacrificats.
La Comissió Europea (CE) decidirà aquest dimecres si manté el radi de 20 quilòmetres de restriccions per la pesta o si l’amplia. Això, de retruc, limitarà des de quines zones no es pot exportar cap a altres països europeus i pot afectar el tipus de regionalització que apliquin tercers països. Segons han explicat fonts de la Comissió Europea a l'ACN, la decisió d'aquest dimecres és purament sanitària, però evidentment afecta amb quins territoris pot comerciar el sector. La UE prohibeix les exportacions de zones restringides per pesta porcina, però permet la carn de la resta del territori. Alguns països extracomunitaris amb acords de regionalització apliquen la mateixa zona que dicti la UE -com el cas del Regne Unit- o la que van triar, com el cas de la Xina, que opta per la província de Barcelona sencera.