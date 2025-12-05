El sector porcí començarà a sacrificar els 30.000 animals de les granges a prop del focus

El sector porcí diu que la setmana que ve començaran a sacrificar els 30.000 animals de les granges de la zona propera al focus de pesta porcina africana (PPA). Tal com reclamava aquest dijous Mercolleida, la llotja de referència dels preus del porcí, aquesta qüestió s'ha abordat en la reunió que han mantingut els representants del món carni amb el Govern per fer seguiment del brot. Després de la trobada, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) han explicat que començaran a donar sortida als animals "que són perfectament comercials, estan tots analitzats i són tots lliures de malalties".
El secretari general d'Asaja, Francesc Salvà, ha remarcat que la carn dels animals de les granges que es troben dins el radi de 20 quilòmetres és "carn bona". "Ja s'ha trobat un escorxador per poder encausar tota aquesta carn i que almenys el granger estigui una mica més tranquil", ha avançat. "Suposo que no serà amb la celeritat que necessitem, però sí que començaran a treballar amb aquest tema la setmana que ve", ha agregat.
Al seu torn, el representant de la FCAC, Emili Nebot, ha indicat que hi ha "urgència" per a sacrificar tots els porcs de la zona. En aquest sentit, ha recordat que la "prioritat principal" és contenir el focus i evitar que salti a les granges. Els representants del sector porcí han evitat especular sobre l'origen del virus, després que aquest divendres el govern espanyol hagi obert una investigació complementària perquè han detectat que el trobat a Cerdanyola és "molt similar" al que s'utilitza en "infeccions experimentals" en laboratoris.
Reunions de seguiment del brot
El sector porcí ha encetat la sèrie de trobades que ha fet aquest divendres a la tarda el Govern per fer seguiment del brot de pesta porcina africana, encapçalades pel conseller de Presidència, Albert Dalmau; el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
A les 18.30 h ha estat el torn d'una dotzena de científics experts, entre els quals hi havia especialistes en pesta porcina africana, en genètica, en bioinformàtica i genòmica i veterinaris, entre altres. A les 19.30 h s'ha incorporat la consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana, Núria Parlon, per a la trobada amb alcaldes, representants del món local i dels consells comarcals de les zones afectades.
La ronda de reunions l'ha tancat a les 20.30 h una trobada de seguiment encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquesta ha estat la primera trobada que ha presidit de manera presencial després que hagi tornat del viatge a Mèxic. Aquest dissabte a les 8.30 h el president de la Generalitat, Salvador Illa, visitarà el CECAT i una hora més tard encapçalarà una nova reunió de seguiment.