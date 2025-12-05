Els Agents Rurals estudien crear un tercer perímetre de seguretat

Els Agents Rurals han trobat aquest divendres dos senglars més morts dins la zona de sis quilòmetres que encercla el punt zero de la pesta porcina. La xifra de porcs morts i portats a analitzar s'eleva a 52. El cap de l'àrea regional a Barcelona, Jaume Torralba, ha detallat que els dos exemplars estaven al límit de l'impàs entre la primera i segona corona de seguretat, i ha apuntat que hi ha una "alta probabilitat" que dins el primer radi tots estiguin infectats, de manera esperen que morin progressivament. Pel que fa al segon radi, de 20 km, treballen amb la hipòtesi que pugui aparèixer algun senglar infectat, motiu pel qual estudien crear un tercer perímetre de seguretat. Aquest no condicionaria el pas de persones al medi natural.
Torralba ha destacat que la zona d'alt risc, acotada al radi inicial de sis quilòmetres, està "molt, molt i molt tancada" amb l'operatiu desplegat des de divendres de la setmana passada. Els dos senglars morts trobats les últimes hores estaven situats al llindar d'aquest cercle, "que està tot pentinat". La previsió de l'operatiu és fer "actuacions quirúrgiques" en aquest espai, denominat com a "zona d'alt risc", però a priori no tenen previst tornar a entrar-hi.
Seguint les recomanacions de les institucions europees, l'estratègia d'aquest espai passa per "molestar els senglars el mínim possible", ja que no interessa que es moguin d'aquesta zona davant la possibilitat elevada que tots estiguin contagiats de PPA. Tenint en compte la letalitat del virus, els especialistes calculen que el 75% dels senglars d'aquest indret radi moriran de forma progressiva els pròxims dies, segons ha explicat Torralba aquest divendres a la tarda en una atenció a la premsa des del centre de comandament avançat, a Torreferrussa.
"Ara ens estem centrant en la zona perifèrica, denominada de 'baix risc'", ha explicat, en relació amb el radi de fins a 20 quilòmetres, on intenten comptar quina és la població de senglars existents. Aquesta segona corona l'estan començant a tancar amb el sistema de gàbies que dies enrere hi havia al primer perímetre, i que van haver d'aixecar davant les ordres de no capturar cap senglar que pogués estar infectat.
Tercer radi de control
La intenció és que els cossos de seguretat -ara l'operatiu es mou en uns 400 efectius- tinguin capacitat de tenir ben definit i tancat el segon encerclament. Torralba ha destacat la importància de controlar aquesta segona zona perquè treballen en la hipòtesi que "sortís un senglar fora dels sis quilòmetres inicials" i entri a l'espai que arriba fins als 20 quilòmetres. Davant aquesta possibilitat, ha avançat que comencen a definir una tercera àrea de seguretat: "Cal estar preparats per no haver de començar de zero com ara fa una setmana".
Aquesta nova anella inclou infraestructures com l'AP-7, vies de tren de Renfe i també d'FGC. Estan en converses amb els diferents operadors per poder activar aquest tercer radi, el qual els permetria un control addicional quan comencin a estrènyer el control sobre la segona zona.
Cap activitat a la natura i desinfecció a llars i restaurants
Torralba ha dit que la tercera anella en principi no condicionarà l'activitat d'excursionistes i ciclistes al medi natural. Ha insistit, però, que segueixen vigents totes les restriccions en el radi de 20 quilòmetres, les quals es van iniciar la setmana passada i es recalquen especialment ara que comença el cap de setmana llarg de la Puríssima. "Fem una crida a la responsabilitat de tothom", ha subratllat el responsable dels Agents Rurals, tot recordant que "encara que la gent no ho percebi, hi ha molt en joc".
Pel que fa a l'activitat als restaurants i a les cases del veïnat de Collserola, ha demanat aplicar mesures preventives de desinfecció. Per exemple, en el cas de la gent que viu a la zona, ha recomanat rentar la roba a 70 graus de temperatura i aplicar productes desinfectants a la sola de les sabates.