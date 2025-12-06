El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dissabte amb els membres del centre de control avançat per a la contenció de la pesta porcina. Illa ha anunciat que Catalunya auditarà els laboratoris que treballen amb pesta porcina, tant pel que fa a les instal·lacions com als protocols. L'IRTA reunirà un equip d'experts en aquest sentit, en col·laboració amb l'Estat i la Unió Europea, per revisar-ho tot de manera preventiva, i se centrarà en els laboratoris que hi ha dins del radi de 20 quilòmetres i que treballen amb aquest virus, que són cinc. L'encàrrec del Govern arriba després que hagi transcendit que no es pot descartar que el brot de pesta hagi sortit d'un laboratori. "No podem descartar cap hipòtesi", ha dit Illa, que ha remarcat que s'actua "amb diligència".
"No hem demanat responsabilitats a l'IRTA", ha deixat clar el president, que ha insistit que no descarten cap opció "però tampoc en confirmen cap". "Tenim plena confiança amb l'IRTA", ha dit, i per això ha dit que cal fer aquesta revisió "exhausitva" de les instaL·lacions i els protocols. Com a mostra de la confiança amb l'IRTA, l'auditoria s'ha encarregat a l'IRTA. En paral·lel, també hi ha oberta una investigació dels Mossos, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, per obtenir tota la informació necessària sobre l'origen del brot. El Govern també està en contacte amb el sector i ha començat a desplegar mesures de suport encaminades a protegir els llocs de treball. "El sector està fent bé les coses i donarem ajudes perquè puguin mantenir la capacitat productiva i l'ocupació", ha dit Illa.
El president ha agraït la feina als serveis d'emergència i agents rurals que treballen en el dispositiu per contenir la malaltia. El president ha insistit que l'objectiu és frenar el brot a Collserola. De moment, hi ha 55 granges dins del perímetre de risc, però no hi ha cap cas positiu. De casos confirmats n'hi ha 13, tots al focus inicial de la pesta i en porcs senglars salvatges. Illa ha ressaltat la coordinació de tots els cossos i forces de seguretat, sota la direcció dels Agents Rurals, que inclou des de dels Mossos fins a l'UME, passant per la Guàrdia Civil i cossos de la Comunitat de Madrid. El cap del Govern ha demanat també a la ciutadania que compleixi les restriccions. "És bàsic contenir el brot al perímetre", ha dit, i també ha insistit que la malatia no afecta les persones ni tampoc la carn per al consum.