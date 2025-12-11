Tanca el restaurant italià més antic de Barcelona

Final d'etapa gastronòmic a Barcelona. El restaurant italià Tramonti 1980 tancarà les portes el 31 de desembre. Ho farà després de la mort el passat dimarts de Giuliano Lombardo a 75 anys, el propietari de l'establiment. Fundat el 1980, era el restaurant italià més antic de la ciutat.
La mort de Giuliano, se suma a la del seu germà, Franco Lombardo, que ha mort l'abril d'enguany. Davant d'aquesta situació, a l'octubre, Giuliano va donar a conèixer que buscava un nou propietari per donar-li una nova vida al restaurant. Fins avui en dia no s'havia concretat cap canvi, i amb la mort de Giuliano, la família ha decidit tancar el restaurant definitivament.
El Tramonti 1980 estava situat a l'avinguda Diagonal 501, més enllà de la plaça Francesc Macià i a tocar de Catalunya Ràdio. Era un restaurant de menjar italià gestionat per italians i els comensals en destacaven les sardines agredolces, els parpadelle amb llebre o els fusilli Jaume Plensa. El nom d'aquest plat no és casual, l'artista va fer la carta del restaurant i els propietaris, en homenatge, li van posar el seu nom al plat.
El Tramonti, a banda de la cuina donava una gran importància a l'art. Per això moltes de les seves parets estan decorades amb quadres d'artistes de renom, alguns d'ells clients del restaurant. És el cas d'Antoni Tàpies, que hi havia anat a menjar i havia deixat un quadre en agraïment.
Els germans Lombardo van arribar el 1973 a Barcelona i van començar servint pizzes i pasta a un pub on actuava l'humorista Eugenio. Fins que set anys més tard van aconseguir la propietat del local que van convertir en el Tramonti 1980. El restaurant ha estat a ple rendiment durant més de quaranta anys, mantenint-se com un italià de referència a la ciutat, malgrat que n'han anat apareixent molts més arreu de Barcelona.