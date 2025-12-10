«Les persones que prenen beguda vegetal han d'escollir aquesta», el consell d'una nutricionista

Cada vegada és més habitual veure com les opcions vegetals ocupen un espai destacat als supermercats o a les cartes de cafeteries. Ja sigui per elecció pròpia per valors morals com el veganisme o per al·lèrgies o intoleràncies, les alternatives a la llet de vaca són aquestes begudes vegetals que trobem a tot arreu i de diferents orígens: ametlla, soja, avellanes, civada o arròs, d'entre altres.
Moltes persones les trien per diferents motius, però per a la dietista-nutricionista Gemma Miranda, aquesta tria no ha de ser aleatòria sinó conscient, ja que, com expressa a l'entrevista amb 3CatInfo,"no tenen el mateix equilibri nutritiu que la llet de vaca", i per aquest motiu s'ha de trobar l'opció ideal pel bon funcionament del nostre cos.
La beguda vegetal ideal
"Les persones que puguin prendre llet de vaca que l'escullin i si no la poden prendre i volen beure una beguda vegetal que escullin una sense sucres ni edulcorants", explica Miranda. Com a màxim, i si el que volem és nodrir-nos correctament sense deixar de triar les begudes vegetals, hem de triar una que contengui "com a màxim 5 grams d'hidrats de carboni per cada 100 mil·lilitres i, com mínim, 3 grams de fibra", explica la dietista. També han de dur calci i vitamines D i B12.
Aquests productes es fan hidratant cereals, fruits secs o llegums i filtrant el líquid resultant. El percentatge d’ingredient pot variar molt segons la marca: mentre la civada sol tenir una proporció relativament elevada, les variants d’ametlla poden contenir-ne molt poca. Aquest detall és el que determina la nutrició i els beneficis alimentaris pel nostre cos, siguin hidrats, proteïnes o greixos saludables que conté la beguda.
Segons explica Miranda, no necessitem prendre llet de vaca, però tampoc cal que la substituïm per aquestes begudes vegetals "perquè les seves característiques nutritives no són interessants i no tenen el mateix equilibri nutritiu que la llet de vaca".
D'aquesta manera, remarca, que cal mirar bé les etiquetes, ja que les begudes vegetals poden encaixar perfectament en una dieta saludable, però no totes aporten el mateix. "Si és una beguda vegetal que prové d'una civada o d'un arròs és rica en hidrats de carboni, però pobre en proteïnes", detalla la dietista. Si prové d'ametlles o avellanes, és rica en greixos però pobra en hidrats de carboni. I si és de soja tindrem més proteïnes, però menys greixos.