Alerta per un dels torrons de moda d'enguany: aquestes marques són les que no hauries de comprar

L'associació de consumidors Facua ha alertat que alguns torrons de festuc només tenen en realitat un 12% d'aquest fruit sec. Després de realitzar un estudi sobre la composició de 14 torrons de deu marques diferents, han informat que alguns tenen un percentatge més gran d'ametlles o sucre, tot i que tots es venen com si fossin "de pistatxo". En concret, per fer l'anàlisi s'han tingut en compte productes de les marques Vicens, 1880, Casa Eceiza, Hacendado, Dulce Noel, La Colmena, Castillo de Jijona, D. Barbero, Turrón 25 i El Abuelo.
L'anàlisi conclou que el que menys pistatxo té és el de la marca Castillo de Jijona de 200 grams, que té un cost de 9,59 euros si es compra a través d'Amazon. El segueix el de Turrón 25 de 150 grams, que costa 2,35 euros a la seva pàgina web. Ambdós tenen només un 12% d'aquest fruit sec entre els seus ingredients. Amb un 18%, hi ha el de 200 grams de 1880, que val 9,99 euros a l'Eroski; i, amb un 22,3%, el de Dulce Noel, amb un cost de 2,90 euros al Dia.
Per contra, el que conté més quantitat de torró són els de la marca Vicencs, també anomenat "torró tou de pistatxo" de 300 grams, amb un 67% i un cost de 17,70 al supermercat Hipercor. El segon lloc l'ocupa el torró dur d'aquest fruit sec amb sal de 200 grams de la marca El Abuelo, amb un 65% i un preu d'11,95 euros al seu web.
Facua informa que tot just el torró de pistatxo és un dels que està de moda aquesta temporada, i per això recomana als consumidors no deixar-se portar només pel preu a l'hora de comprar-lo i fixar-se en els ingredients, "ja que el percentatge d'aquest [de festuc] podria ser ridícul". En aquest sentit, adverteix que alguns dels que tenen menys d'un 20% d'aquest fruit sec es venen a un preu/quilo similar a altres que en tenen més d'un 60%.
Pujada general de preus
D'altra banda, l'associació de consumidors també ha analitzat l'evolució anual del preu d'aquest tipus concret del dolç per excel·lència de Nadal i assenyala que s'ha encarit un 12,1% de mitjana. Concretament, dels 13 preus analitzats, 11 s'han encarit, un manté el mateix preu de l'any passat i només un costa menys que el 2024.
El que més s'ha encarit és el d'Hacendado, la marca blanca de Mercadona: aquest ha pujat més d'un 23%, en passar de 2,35 a 2,90 euros. El segueix el Vicens, amb un increment del 20,7%, que l'any passat valia 10,89 euros a Carrefour i enguany 13,15 euros. L'únic que ha baixat de preu és el torró de Dulce Noel, que costa cinc cèntims menys aquest 2025.