Les espelmes de Nadal poden ser perjudicials per a la salut, segons un fabricant

Amb l'arribada de Nadal, moltes famílies decorem les nostres llars amb espelmes de colors i aromàtiques per aportar un toc de caliu a les sobretaules tan característiques d'aquesta època. Tanmateix, aquest costum aparentment inofensiu pot ser perjudicial per a la salut de les persones, ja que en encendre-les en un espai tancat durant moltes hores ens estem exposant a la inhalació dels components químics que emeten. Així ho ha alertat Xavier Pagès, propietari de la Cereria Antiga Casa Corderet 1751, la botiga més antiga de Catalunya, en una entrevista a RAC1.
El fabricant d'espelmes explica que moltes de les espelmes que acostumem a comprar emeten químics nocius per a la salut. "Estarem hores i hores a menys de dos pams d'una espelma que l'únic que emet són gasos derivats del petroli". En aquest sentit, assegura que cal tenir molt en compte on les comprem i per quin preu: "El que és barat pot sortir molt car", assenyala.
La cereria que regenta Pagès, per exemple, ven espelmes fabricades amb un producte 100% natural. Ubicada al carrer de Merceria de la ciutat de Tarragona, la Casa Corderet les fabrica amb cera verge que recull en ruscos que es troben només a uns deu quilòmetres del mateix negoci. Botigues com la de Pagès han de lluitar cada Nadal per fer valdre el seu producte i enfrontar-se a les cadenes de producció que ofereixen articles similars però d'una qualitat i un preu inferiors.
El fabricant relata que la majoria d'espelmes que venen a supermercats i grans comerços especialitzats en decoració estan fets amb un producte que deriva del petroli, cera de parafina, i que quan s'encenen alliberen substàncies com el benzè i el toluè. Unes partícules que, en espais poc ventilats, poden ser perjudicials per a la salut. En aquest sentit, Pagès lamenta que "la gent no sap el que es posa al nas i això és el pitjor de tot". És tot just el baix cost de la cera de parafina que fa que aquestes espelmes es puguin vendre molt més barates que d'altres fetes amb components naturals i menys nocives per a les persones, com ara la cera de soja.
Amb tot, el propietari de la Casa Corderet recomana als clients que aquest Nadal mirin més enllà de l'etiqueta: "Només cal que, en qualsevol d'aquests multipreus o d'aquestes superfícies, et miris on està fet i et preguntis si ha passat els controls de la Comunitat Econòmica Europea". Per contra, explica que les seves espelmes són naturals i que, en aquest sentit, ell té "una cosa que no té ningú".