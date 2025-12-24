Richard Restak, neuròleg: «Aquest és el primer símptoma que alerta que podries patir un deteriorament cognitiu»

Algun cop has entrat en una habitació i t'has preguntat per què estaves allí? De sobte, no recordaves per què hi has anat o què hi buscaves? És normal i habitual, tots tenim petits moments de lapsus. Ara bé, patir determinades pèrdues de memòria quan tenim una determinada edat pot significar que comencem a sofrir un deteriorament cognitiu.
El doctor Richard Restak, neuròleg i neuropsiquiatra, explicava fa uns anys en una entrevista a The Guardian que hi ha un senyal d'alerta concret que va "un poc més enllà d'oblidar". "La majoria de les mostres de pèrdues de memòria són pecats de falta d'atenció", relata. A tall d'exemple, assenyala que "si estàs en una festa i no estàs parant atenció a algú perquè continues pensant en un assumpte relacionat amb la feina, de sobte t'adonaràs que no recordes el seu nom". En aquest sentit, apunta que el primer que hem de fer és guardar la informació a la nostra memòria per "consolidar-la" i així, després, poder "recuperar-la". "Però si mai l'has consolidat, no existeix", assegura.
Ara bé, si oblides on has deixat les claus del cotxe i, de sobte, les trobes dintre la nevera, "aquest és el primer símptoma d'alguna cosa greu". Guardar el diari dins la nevera també n'és un senyal: "Això va una mica més enllà d'oblidar", assegura el doctor i expresident de l'Associació Estatunidenca de Neuropsiquiatria.
A part de fer exercicis per practicar la memòria, com ara llegir regularment, cada cop hi ha més probabilitats de prevenir alguns casos d'Alzheimer si tenim un estil de vida saludable. Més enllà d'aspectes com descansar adequadament, fer activitat física o cuidar la dieta, també hi ha altres hàbits que Restak creu que s'han d'evitar.
"L'alcohol és una neurotoxina molt, molt dèbil; no és bo per a les cèl·lules nervioses", assegura. Per això, el doctor recomana fermament a tots els seus pacients de més de 65 anys que "s'abstinguin totalment i permanentment de beure alcohol".
Tot i que el neuròleg admet que "ningú pot garantir que algú no patirà demència", aquest és un consell que insisteix a suggerir. "Jo ho comparo amb conduir un cotxe: no es pot garantir que no es pugui patir un accident, però si es porta el cinturó de seguretat, es controla la velocitat i es manté el vehicle en un bon estat, se'n poden reduir les possibilitats", conclou.