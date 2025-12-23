Javier Quintero, psiquiatre: «Si per Nadal sents solitud assigna tasques abans que comenci el caos»

La solitud i la tristesa durant les festes de Nadal són sentiments tan reals com amagats. Hi ha molta gent que les pateix per motius diversos -és lluny de la família, ha perdut a persones estimades recentment o, simplement, no té un bon record ni vivència d'aquestes dates-, però sovint la tristesa s'amaga i es porta per dins.
Javier Quintero, cap de Servei de Psiquiatria i Salut Mental de l'Hospital Universitari Infanta Leonor i professor titular de Psiquiatria a la Universitat Complutense de Madrid, deixa clar que cal normalitzar els sentiments de tristesa, i assumir-los és el primer pas a fer per poder gestionar-les. De fet, el primer consell de Quintero, és deixar sentir la tristesa i les ganes d'estar sol. L'especialista explica que acceptar l'emoció redueix la pressió per haver d'aparentar felicitat.
Un dels aspectes que genera més tristesa en època de Nadal són les dinàmiques familiars. Picabaralles, relacions que s'han refredat o enemistats, Quintero insisteix a identificar els rols que es repeteixen. I actuar en conseqüència intentant canviar tot allò que no agrada. En aquest sentit, el repartiment de tasques també és fruit de problemes, i qui acostuma a frustrar-se són les persones que n'assumeixen la majoria. Per evitar-ho, l'especialista recepta prevenció. Assignar i repartir tasques "abans que comenci el caos". Això, diu que facilita la col·laboració externa.
Finalment, i tot i que molta gent quan creua Nadal ja no en vol saber res, Quintero assegura que recuperar la connexió amb allò que emociona als infants, tot i ser adult, és una bona estratègia per recuperar l'estat d'ànim. Accions tan senzilles com decorar la casa, o veure pel·lícules de Nadal, ajuden a recuperar l'energia i l'esperança.