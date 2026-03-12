Ni el xiclet ni la menta: trucs casolans per eliminar el mal alè quan no et pots rentar les dents

Cuinar amb all o ceba sempre fa que el plat sigui més saborós, però moltes persones tenen por de posar-ne massa per la mala olor que pot deixar a l'alè. Si, a més, ens trobem fora de casa quan en consumim i no tenim l'opció de raspallar-nos les dents, encara és més difícil eliminar aquesta olor. Tot i això, hi ha alguns remeis casolans que poden ajudar a neutralitzar-la de manera ràpida i eficaç.
Les fulles verdes
Així és. Les plantes amb fulles verdes, i fins i tot algunes fruites, tenen la capacitat de neutralitzar l'olor persistent d'all i ceba. Una opció que podem trobar a la majoria dels supermercats i també en alguns restaurants és menjar una poma verda. Un estudi de la revista Journal of Food Science demostrava que aquesta fruita és l'aliment més efectiu per eliminar l'olor residual d'aquestes hortalisses. És perquè la poma és rica en polifenols, un tipus compost natural antioxidant que té l'habilitat de trencar amb el sabor fort d'all i ceba.
En la mateixa línia, també són efectius el julivert o la menta fresca, que també contenen polifenols. El mateix estudi apunta que mossegar fulles d’aquestes plantes ajuda a neutralitzar olors desagradables.
La llet i el iogurt
Els productes làctics també són aliats secrets a la cuina per diversos motius. Un estudi de la Universitat d’Ohio assegurava que tant el iogurt natural com la llet tenen propietats per combatre el mal alè. El iogurt, per exemple, ajuda a suavitzar sabors massa intensos en salses o guisats. Juntament amb la llet, també són útils per reduir el picant o a contrarestar-ne els efectes un cop ja s’ha consumit.
Te verd, suc de tomàquet i llimonada
Finalment, hi ha altres begudes que també són eficaces per eliminar l’olor d’all o ceba. És el cas del te verd, que té propietats que ajuden a eliminar els bacteris residuals de la boca i del sistema digestiu, segons un estudi de Food Science. En la mateixa línia, són recomanables el suc de llimona i el suc de tomàquet, que aporten vitamines, minerals i aigua que estimulen la producció de saliva.