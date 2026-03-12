La millor beguda per protegir-se de l'Alzheimer: «Podria ser una teràpia complementària»

L'Alzheimer és un dels reptes principals que la societat ha de resoldre, sobretot, a causa de l'augment d'aquesta malaltia en la societat. Sense un medicament per posar-hi remei, la investigació actual se centra a perfeccionar fàrmacs que en retardin els símptomes o que els previnguin.
En aquest sentit, un estudi de la Universitat Catòlica de Múrcia (UCAM) ha proposat una solució curiosa i original per fer front a l'Alzheimer: una beguda. Les persones amb aquest tipus de malaltia solen presentar nivells elevats d’estrès oxidatiu i inflamació, dos processos biològics que acostumen a intensificar-se a mesura que la patologia avança.
Per aquest motiu, la tesi doctoral titulada “Disseny d’una beguda amb alt contingut en polifenols i estudi del seu efecte sobre l’evolució de l’estrès oxidatiu en pacients amb Alzheimer”, de l’investigador de l'UCAM José Miguel Rubio, desenvolupa aquest tipus de beguda que pot funcionar com a complement nutricional en les primeres fases de la malaltia.
El miracle d'una beguda
L’objectiu d'aquest tipus de beguda és, segons s'explica a la tesi doctoral, reduir els efectes de l’estrès oxidatiu i dels processos inflamatoris associats a l’Alzheimer. Tal com explica Rubio, els experiments fets durant vuit mesos han permès comprovar que aquesta beguda incrementa les defenses antioxidants de l’organisme, ajuda a evitar l’oxidació de les proteïnes i redueix diverses molècules relacionades amb la inflamació.
Els investigadors apunten, a més, que els resultats podrien tenir aplicacions més enllà de l’Alzheimer. Moltes altres patologies també estan relacionades amb un augment de l’estrès oxidatiu i la inflamació, com ara el càncer, l’arterioesclerosi, la diabetis o altres trastorns neurodegeneratius.
De què està feta la beguda?
Els polifenols, precisament, són compostos antioxidants presents de forma natural en molts aliments d’origen vegetal. Es troben en fruites, verdures i productes derivats com l’oli d’oliva, el vi negre, el te o els sucs de fruita. En el cas de la beguda desenvolupada en aquesta investigació, s’ha optat per enriquir-la amb polifenols procedents principalment del te verd i de la poma, ingredients que aporten una elevada capacitat antioxidant.
D'aquesta manera, s'evita l’estrès oxidatiu, que pot aparèixer per diferents motius. Pot ser conseqüència d’un excés de substàncies oxidants, que es generen en situacions com el tabaquisme, l’obesitat, determinades malalties o l’envelliment, però també pot derivar d’una manca d’antioxidants a l’organisme, sovint relacionada amb dietes pobres en fruita i verdura. Aquest desequilibri està estretament vinculat amb l’envelliment i amb malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.