Les races de gossos que necessiten dur abric a l'hivern: «No té sentit abrigar un labrador amb llana»

El fred afecta a humans i animals, motiu pel qual, de la mateixa manera que veiem persones amb abrics a l'hivern, també veiem gossos amb abrics petits o impermeables per protegir-los del fred. Per a alguns, aixó és una bona opció i ho veuen com una preocupació natural per aquests animals, però per a altres, aquest gest d'abrigar els gossos és humanitzar-los massa.
Segons Yasmina Domínguez, presidenta del Col·legi de Veterinaris d’Almeria i responsable de l’àrea d’animals de companyia del Consell General, el debat hauria d’anar més enllà i centrar-se en el benestar real dels animals. “L'ús d'abrics genera moltes discussions, però hi ha casos en els quals sí que són necessaris”, explica l'experta a La Vanguardia.
Les races de gossos que han de dur abric
La veterinària recorda que no tots els gossos resisteixen el fred de la mateixa manera, de fet, la seva capacitat d’adaptació a les baixes temperatures depèn de factors com la mida, el tipus de pelatge o les condicions en què viuen. Per aquest motiu, els abrics poden ser especialment útils en gossos petits, de pèl curt o en aquells que viuen dins de casa i passen sobtadament d’un ambient calent al fred exterior.
El problema no és tant el fred del carrer com el contrast de temperatura que experimenten molts animals domèstics. Molts gossos passen la major part del temps en interiors amb calefacció durant l'hivern i quan surten a l’exterior, com no estan acostumats a temperatures baixes, el canvi pot ser molt brusc. En aquests casos, una peça d’abric pot ajudar a evitar que l’animal es refredi o se senti rígid durant el passeig.
Tot i això, l’experta subratlla que no és una necessitat universal. Hi ha races amb un pelatge dens o adaptades a climes freds que ja disposen d’una protecció natural suficient. “No té sentit abrigar un labrador amb llana”, destaca Domínguez, ja que en aquests casos és innecessari.
A més, Domínguez recorda que el pelatge dels animals tampoc funciona sempre com una barrera tèrmica perfecta, ja que si els gossos s'acostumen a viure a l'interior, el seu organisme també, i, per tant, no desenvolupa les mateixes defenses davant el fred que un que viu a l’exterior, tal com subratlla Domínguez.
Per això, la veterinària recomana observar el comportament de cada animal abans de decidir si necessita protecció extra, ja que mostren senyals evidents quan tenen fred o se senten incòmodes. En definitiva, protegir un gos del fred pot ser una mesura raonable de benestar animal, però vestir-lo només per motius estètics o com si fos un accessori pot allunyar-se de les seves necessitats reals.