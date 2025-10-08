Mascotes, estades a 50 euros i més: tots els detalls de la nova temporada de l'Imserso

Els serveis de la Imerso, l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, ja ha començat la campanya per aquest nou curs. Els viatges que proposen, com és habitual, donen l'oportunitat de conèixer amb profunditat Catalunya, el País Valencià i les illes Balears i també de diversos indrets de l'estat espanyol. En concret, aquests 2025-2026 les escapades podran ser a Astúries, Castella-la Manxa, Ceuta, les Canàries, La Rioja, Navarra, el País Basc, Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Melilla i Múrcia.
A Nació hem elaborat un recull de les dades essencials que cal saber per iniciar amb bon peu aquesta temporada de viatges i quins passos cal seguir per obtenir una de les 879.213 places per participar en aquest programa de l'Estat.
Com estan distribuïdes i qui pot optar a una plaça?
Segons les informacions que s'han facilitat des de les administracions, unes 440.284 places seran en poblacions de la costa peninsular, unes 228.100 seran a la costa de les illes, i les 210.787 places que queden seran per a circuits culturals, sortides de natura, ciutats petites o Ceuta i Melilla.
Les persones que tenen dret a participar en aquesta iniciativa han de ser residents a l'estat espanyol i complir algun dels requisits que estipulen les normes. Poden ser persones jubilades, pensionistes de viduïtat i amb 55 anys o més, pensionistes d'altres prestacions dels serveis socials amb 60 anys o formar part del sistema de la Seguretat Social espanyol amb 65 anys o més.
Aquelles persones que visquin a l'estranger també se'n poden beneficiar si compleixen alguna de les condicions anteriors. Pel que fa a les persones que hagin retornat a l'Estat després d'haver treballat a l'estranger, també podran afegir-s'hi, sempre que hagin cotitzat en els països en els quals hagin estat.
Com es pot demanar?
Les persones que estan incloses en el programa han d'haver rebut una carta de l'Imserso al llarg del passat mes de setembre. En el text hi apareix un codi de quatre números que permet fer la reserva. Es pot fer de manera telemàtica amb les empreses que ofereixen el servei, Turisme Social (Ávoris) i la UTE Mundicolor, i també es pot fer de manera presencial amb el DNI a les agències de viatges que estan incloses en la iniciativa.
Cal recordar que, com sempre, es pot viatjar acompanyat de la parella. Com a novetat, aquesta temporada alguns establiments hotelers de la costa permetran anar acompanyats de la mascota. Com a condició, però, l'animal de companyia no pot tenir un pes superior a 10 quilograms incloent-hi el transportí.
Quant valdrà?
Les prestacions i la durada de cada viatge dependran de les opcions que s'ofereixin, que ja es poden consultar a la pàgina web de l'Imserso. El preu també variarà en funció de l'opció seleccionada, com a orientació, però, un viatge de quatre dies pot costar 132,91 euros en ciutats petites i 564,72 euros en estades de deu dies a les illes Canàries. En temporada alta el preu serà més elevat.
Una altra novetat del programa 2025-2026 seran les 7.447 places de tarifa reduïda per a aquelles persones amb les pensions més baixes. En concret, costarà només 50 euros i serà vàlida per a qualsevol de les activitats i viatges previstos.
Com es valoren les sol·licituds?
El programa de turisme estatal per a gent gran vol assegurar la igualtat d'oportunitats per a tothom. En conseqüència, l'Imserso ha establert un sistema que té en compte les circumstàncies personals de cadascú. Un dels criteris és l'edat, als menors de seixanta anys se'ls afegirà un punt; amb seixanta anys s'obtindran dos punts, i se sumarà un punt més per cada any complert fins a assolir els 20 punts amb setanta-vuit anys.
Les persones amb consideració de discapacitat es valorarà amb 10 punts de més. També es tindrà en compte la situació econòmica dels sol·licitants, si han participat en el programa de turisme amb anterioritat i si són o no una família nombrosa.