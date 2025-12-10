Aquests són els destins més desitjats de les vacances de Nadal d'enguany

S'apropen les vacances de Nadal, època que molts aprofiten per viatjar. Tant és així que l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ja ha fet públiques quines són les destinacions més desitjades entre els turistes de l'Estat.
Més enllà dels tradicionals viatges a capitals europees de zones i països com l’Alsàcia, Bèlgica i Alemanya per conèixer els mercats de Nadal, aquest any han agafat pes les “activitats experiencials”. Un exemple d’això són les reserves per anar a Lapònia i Islàndia a veure les aurores boreals i conèixer el Pare Noel. En aquest àmbit també destaquen les rutes culturals i els tasts de vins. Altres destins destacats són ciutats com Londres, Roma i Nova York, així com Dubai o Abu Dhabi i Turquia, Jordània, el Marroc, Tunísia i Egipte.
Quins turistes vindran?
Pel que fa als visitants, Espanya rebrà principalment turistes de França, els països nòrdics i els Estats Units. En aquest sentit, Jordi Martí, president ACAVE ha explicat que mentre que els americans continuen venint a visitar el país, els espanyols mantenen els “desinterès” que van començar a mostrar per l’arribada del president Donald Trump. “En èpoques de Nadal, Nova York era un clàssic que estava molt amunt quant a preferència, i realment estem notant que la gent continua viatjant, però hi ha molt menys interès”, ha concretat.
Més antelació en els viatges
Pel que fa al conjunt de 2025, els resultats de l’enquesta apunten a un creixement mitjà en la contractació de viatges d’entre un 8% i un 10% respecte a l’any passat. En concret, un 55% de les agències enquestades situa aquest creixement entre un 5% i un 15% respecte a 2024, i un 20% el situa per sobre del 15%. D’altra banda, s’han aguditzat les reserves amb un mínim de tres mesos d’antelació.
A més, el 55% de les agències coincideix que aquest Nadal i Cap d’Any les vendes se situaran entre un 5% i un 15% per sobre, mentre un altre 35% espera repetir els resultats del 2024. Segons ha explicat Martí, aquest augment de les vendes anirà acompanyat de més facturació i més rendibilitat. “Hem aconseguit incrementar el marge, que ens tenia preocupats perquè no el vam poder incrementar en anys anteriors per l’augment dels preus”, ha assenyalat.