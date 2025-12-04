Quines estacions d'esquí catalanes obren pel pont del desembre?

Amb l'arribada del pont de la Puríssima arriba també una de les dates més destacades per als amants de l'esquí, que poden gaudir de les primeres baixades a les pistes catalanes. La darrera setmana de novembre ja van obrir les portes algunes pistes d’esquí privades, com la Masella i Baqueira Beret.
La Molina ja va donar el tret de sortida a la temporada el cap de setmana passat amb esquiadors i famílies que es van acostar fins a l'estació per "tocar la neu" i fer les primeres baixades amb esquís o trineu. El domini ja va obrir 13 pistes amb un gruix de fins a 40 centímetres de neus pols, fabricada amb canons i mantinguda gràcies al fred dels últims dies.
Aquest dijous també han obert la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taül, cinc estacions que juntament amb La Molina sumen 64 pistes i més de 60 quilòmetres esquiables. L'estació més oriental del Pirineu ha obert aquest dijous amb un 21% de les pistes mentre que Vall de Núria ho ha fet amb un 30% obert. La cap comercial de La Molina, Marta Viver, ja va avançar que les previsions per a la temporada són bones. "Farà fred i això ens ajudarà a mantenir i produir neu". Alhora va recordar que l'any passat, per aquestes dates, només van poder obrir amb activitats alternatives. Enguany, en canvi, esperen una bona afluència.
L'estació de Port Ainé, al Pallars Sobirà, també ha estrenat la temporada d'esquí amb "molt bones sensacions" i amb un forfet reduït donat que tot el complex hivernal encara no està obert. Els operaris treballen perquè es puguin anar obrint més pistes de manera progressiva. Ha obert amb 9 pistes i la majoria dels remuntadors operatius. Els primers esquiadors ja han pogut fer les primeres baixades i ho han fet en un paisatge totalment hivernal i acompanyats d'una feble nevada.
L’Estació d’Alta Muntanya de Tavascan – La Pleta del Prat obrirà aquest dissabte amb 15 quilòmetres de circuits d’esquí nòrdic, els circuits de raquetes i tots els serveis del refugi i unes condicions de neu d’entre 15 i 30 centímetres. També estaran disponibles els circuits de raquetes de neu, amb recorreguts propis i senyalitzats per descobrir la vall amb seguretat i gaudir del Parc Natural de l’Alt Pirineu. A la part baixa de l’estació, la zona està innivada i operativa per a l’aprenentatge i les activitats d’iniciació, amb atenció al visitant.
Les pistes d’esquí alpí d’alta cota no estaran operatives aquesta temporada, mentre continua la gestió de la revisió reglamentària del telecadira. L’Ajuntament de Lladorre i la direcció de l’estació treballen perquè el servei es pugui reprendre amb totes les garanties en pròximes temporades.
Bones previsions d'ocupació
La nevada dels últims dies i les temperatures baixes fan preveure "molt bones perspectives" d'ocupació als allotjaments del Pirineu gironí, amb una previsió del 85% al Ripollès i un 95% de reserves. Així ho ha afirmat el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Norbert Bes, en un acte a Vallter que ha servit per donar el tret de sortida de la temporada d'esquí.
Des del patronat també han fet balanç de la temporada turística del Pirineu gironí, de gener a octubre d'enguany, amb 1,9 milions de pernoctacions, un 4% més que fa un any. A la Cerdanya, les reserves per als dies 6, 7 i 8 de desembre se situen en el 95 %, mentre que pel període del 26 al 31 de desembre es troben entre el 80 % i el 95 %. S’espera que els hotels i els restaurants treballin amb normalitat i a bon ritme.