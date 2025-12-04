Descobreixen un tipus de dieta que empitjora la qualitat de l'esperma

Un estudi liderat per la Universitat de Girona (UdG) apunta que les dietes vegetarianes poc saludables (on predominen productes refinats i ensucrats) s'associa amb més danys en l'ADN dels espermatozoides. Els investigadors remarquen la importància de tenir una bona alimentació per preservar l'ADN de l'esperma i millorar la capacitat de concepció i desenvolupament de l'embrió. En aquest sentit, apunten que no totes les dietes vegetarianes són igual de saludables. Aquelles que es basen en productes refinats o ensucrats o els aliments ultraprocessats, encara que siguin vegetarians, comporten un empitjorament de la salut espermàtica.
L'estudi ha analitzat la qualitat dels espermatozoides de 200 voluntaris i també els hàbits alimentaris que tenen. Alguns d'ells feien dieta mediterrània, una altra occidental, d'altres una dieta vegetariana saludable i d'altres també era vegetariana però poc saludable.
Fins ara, l'equip ja havia fet algunes investigacions que apuntaven que la dieta mediterrània i els patrons vegetals saludables s'associen amb una millor qualitat seminal, mentre que les dietes poc saludables aporten pitjors resultats. Ara, el nou estudi remarca que no totes les dietes vegetarianes són igual de saludables.
Per contra, aliments com la fruita, cereals integrals, llegums i fruits secs es relacionen amb millors resultats. L'estudi s'ha publicat fa poc a la revista científica Reproductive BioMedicine Online i és el primer treball epidemiològic que relaciona de manera directa els patrons alimentaris amb la integritat del material genètic de l'espermatozoide.
La investigació ha estat liderada per l’investigador postdoctoral de la Universitat de Girona (UdG) i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) Marc Llavanera, sota la direcció del professor lector i investigador de l'URL Albert Salas-Huetos. També hi han participat Nancy Babio i Jordi Salas-Salvadó, (URL) i l’investigador de la UdG Marc Yeste.