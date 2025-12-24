Descobreixen la «bretxa de gènere» entre fer exercici i el risc de patir malalties coronàries

Fer exercici per evitar patir malalties cardíaques o respiratòries és una recomanació que se li fa a tothom, tant a homes com a dones. És una manera de mantenir el cos en bon estat, que juntament amb una bona alimentació i un bon descans són la barreja perfecta per mantenir-se en bon estat. Ara bé, un estudi recent ha demostrat que l'exercici té conseqüències diferents en funció del gènere.
Un estudi liderat per investigadors xinesos i publicat a la revista Nature Cardiovascular Research va analitzar a 85.000 persones durant vuit anys. Exposa que les dones que fan exercici tenen més possibilitats de patir malalties coronàries que els homes que també fan activitat física. Posem-hi xifres. El risc de patir una malaltia coronària és un 22% menor en dones i un 17% en homes.
En altres paràmetres, les dones analitzades van aconseguir una reducció del 30% risc de patir malalties coronàries amb 250 minuts d'exercici a la setmana. En canvi, els homes van requerir 530 min a la setmana per obtenir beneficis comparables. L'estudi també demostra que fer exercici redueix la taxa d'incidència i mortalitat.
Per què existeix la diferència?
Tot i que l'estudi no hi entra en detall, el motiu darrere la diferència podria ser la composició corporal d'homes i dones. L'exercici s'integra de forma diferent en funció del cos, i per tant pot ser més necessari en un que no pas en l'altre. Altres exposen la diferència en el metabolisme dels greixos com a causant de la diferència.
L'estudi conclou remarcant la importància de fer estratègies de prevenció de malalties coronàries adaptades a cada gènere, per tal de reduir la bretxa. A banda, motiva a les dones a fer activitat física, comprovat que és un remei efectiu per mantenir el cos en bon estat.