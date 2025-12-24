Ni el colesterol ni la hipertensió: aquests són els factors que acceleren l'envelliment del cor

Un nou estudi revela que els factors principals que acceleren l'envelliment biològic no són els riscs més tradicionalment coneguts. Ni el colesterol ni la hipertensió: la pressió financera i la inseguretat alimentària augmenten el risc de mortalitat. Així ho ha revelat una investigació publicada a Mayo Clinic Proceedings que ha estudiat la contribució dels determinants socials de la salut (DSS) a l'envelliment cardíac.
Es tracta d'una recerca que subratlla la complexitat i la interacció de nous factors de risc social que també influencien la salut cardiovascular i que posa a sobre la taula la necessitat de disposar d'una prevenció específica i una atenció al pacient personalitzada.
L'investigador principal, el doctor Amir Lerman del Departament de Medicina Cardiovascular de Mayo Clinic a Rochester (Estats Units), explica que "en l'última dècada, l'atenció primària s'ha centrat en l'envelliment saludable i en una millor qualitat de vida". Segons assenyala, aquest canvi és el que ha "impulsat" la recerca de "noves mesures de l'envelliment biològic".
Per dur a terme la recerca, Lerman apunta que es va basar a observar que els factors de risc tradicionals no expliquen ni contribueixen per igual a les malalties cardiovasculars. "Existeixen factors socials que no identifiquem ni indaguem en els nostres pacients que podrien revertir l'envelliment biològic", assegura.
La mostra i el mètode
La investigació va consistir a estudiar l'estat dels DSS i la seva interacció amb malalties coexistents i els factors de risc demogràfics en l'envelliment cardíac i la mortalitat. La mostra va ser de més de 280.000 pacients adults, que van participar en la recerca entre 2018 i 2023.
Concretament, es van avaluar els DSS a través d'un qüestionari que buscava recopilar informació sobre nou aspectes: estrès, activitat física, connexió social, inestabilitat residencial, dificultats econòmiques, inseguretat alimentària, necessitats de transport, nutrició i educació. D'altra banda, es va fer una estimació de l'edat cardíaca de cada pacient mitjançant un algoritme d'electrocardiograma amb IA. A partir de dos models d'equacions estructurals, es van analitzar les connexions entre els DSS, els factors de risc convencionals i la diferència d'edat cardíaca.
Si en els resultats l'edat cardíaca era molt més gran que l'edat real, significava que el cor de l'individu era biològicament més vell que ell; fet que comporta un risc més gran de patir una malaltia cardiovascular en un futur.
Un factor destacable d'aquesta investigació és l'ús d'eines innovadores -com l'ECG amb IA- no invasives que proporcionen informació valuosa sobre l'envelliment cardíac.
Prevenció més específica
Els resultats de l'estudi evidencien que la interacció dels DSS és el determinant que més influeix en l'envelliment del cor en comparació amb els factors de risc clínics tradicionals. A més, entre tots els DSS, la tensió financera i la inseguretat alimentària van ser les més destacables en l'anàlisi. Així, factors socials com l'habitatge i la inactivitat física poden preveure un risc de mortalitat més gran.
El doctor Lerman destaca que això "permet una intervenció preventiva específica en la comunitat i empodera als metges perquè participin en una atenció centrada en el pacient, abordant el context social que contribueix a les malalties cardíaques".