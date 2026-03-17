El mètode japonès per ordenar l'armari i guanyar espai: quatre passos

Amb la primavera a tocar, moment en què les persones comencen a canviar de roba i a regirar l'armari, la necessitat de posar ordre en un espai que pot ser caòtic es converteix en una prioritat. En aquest sentit, la consultora d'organització i autora de diversos llibres Marie Kondo ha popularitzat un mètode originari de la cultura japonesa, on se sol viure en espais reduïts, per estalviar-ne tant com sigui possible.
Fase 1: descartar
El missatge fonamental de Kondo és l'alegria. La seva filosofia es basa en valorar si un objecte desperta felicitat en el propietari, cosa que guiarà el procés d'organització de l'armari. Per això, segons recull el bloc de l'arquitecta Saramar Home, el llibre de l'organitzadora professional assenyala que el primer pas consisteix a seleccionar la roba que generi felicitat i descartar tota la resta. Això s'ha de fer una única vegada.
Fase 2: organitzar per categories, no per estacions
Per continuar amb el procés, l'experta aconsella recollir tota la roba, fins i tot si no és a l'armari que es vol organitzar, i dividir-la per categories -tot i que això aplica a totes les pertinences de les llars-. Així, es pot comprovar el volum de pertinences i si es tenen peces duplicades. A més, Kondo suggereix que no es divideixi la roba per estacions per estalviar temps i evitar que es comprin peces similars a les que ja es tenen.
Fase 3: plegar en comptes de penjar
La roba penjada, generalment, ocupa molt espai, per la qual cosa s'aconsella plegar-la, però no de qualsevol manera. S'han de doblegar les mànigues cap al centre de la peça, aconseguint un rectangle. Després, es doblega un dels costats del rectangle cap al centre i es repeteix el procés amb l'altre extrem fins a aconseguir un petit rectangle. Aquest es torna a doblegar a la meitat i es posa de cant perquè es pugui sostenir dempeus.
Els mitjons han de seguir un mètode semblant. En lloc d'enrotllar-los, l'organitzadora professional recomana doblegar-los en terços perquè es puguin sostenir drets i col·locar-los dins una caixa de mitjons.
Fase 4: com penjar la roba que sobra
La roba que hagi sobrat en la fase anterior s'ha de penjar d'acord amb el pes visual. Això vol dir que les peces més llargues, gruixudes i fosques van a l'esquerra, i les més curtes, clares i lleugeres van a la dreta.
Per què? D'acord amb l'explicació de Kondo, les fletxes que pugen a l'esquerra provoquen millors sensacions que els que baixen en aquest mateix sentit, per això aquest mètode genera un armari més atractiu.