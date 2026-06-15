Els trucs casolans per desembussar l'aigüera amb productes que tens a casa

Una de les situacions més incòmodes en la gestió de la llar és veure que l'aigüera de la cuina, el lavabo o la dutxa, ja no empassen l'aigua de la mateixa manera. No només perd la seva capacitat d'absorció, sinó que provoca males olors. El més habitual és fer servir productes especialitzats per desembussar-la, però també es poden fer servir trucs casolans que permeten recuperar la normalitat de l'aigüera.
En cas que l'embús ocasionat sigui lleu i fàcil de dissoldre, una de les principals recomanacions dels experts és fer servir aigua amb sal. En concret, s'ha de posar a bullir un litre d'aigua i afegir-hi un pessic de sal fins que quedi dissolta. Llavors, abocar-lo a l'aigüera, però s'ha de fer a poc a poc, ja que tota de cop podria provocar alguns danys a les canonades. Aquest mecanisme és eficient pels embussos lleus.
Una segona recomanació per la qual tampoc calen eines és fer servir bicarbonat amb vinagre, dos productes que són grans aliats en la neteja. La reacció química que es deriva de barrejar aquests dos productes contribueix a eliminar la brutícia de les canonades. Primer cal abocar el bicarbonat i després mitja tassa de vinagre. Un cop fet, cal esperar vint minuts a què faci efecte la reacció química. Per netejar-ho, també s'ha d'introduir tres litres d'aigua bullent a poc a poc per evitar malmetre les canonades.
Aigua bullent amb sabó
Un altre truc casolà molt efectiu per eliminar les restes de menjar és preparar una solució d'aigua bullent amb sabó. Especialistes de Koysa, empresa especialitzada en aquesta mena de situacions, recomanen aplicar aquesta barreja a l'aigüera i repetir el procés tantes vegades com calgui fins a aconseguir l'objectiu desitjat. Aquest truc és especialment efectiu a la cuina, ja que és on s'acumulen més residus de menjar. Per últim, com a opció definitiva, també es pot fer servir sosa càustica, un producte químic molt corrosiu, però eficient. És important fer servir guants a l'hora de manipular-la i també s'ha de mesclar amb aigua bullent.