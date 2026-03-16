L'eina definitiva per trobar els formatges catalans que s'adaptin més als teus gustos

Segurament t'has trobat en la situació de voler fer una recepta ben elaborada amb un formatge específic i acabar comprant la primera opció del supermercat: Parmesà, Emmental o Roquefort. Doncs has de saber que hi ha alternatives pròximes i de qualitat que s'assemblen a les conegudes tipologies de formatge, però de marca catalana i artesanes.
Aquestes alternatives estan arreplegades en una nova eina, que s'ha presentat en el marc de la fira "Formatgem!", a Girona, i que promet revolucionar la teva nevera. Es tracta d'una taula d'equivalències pionera, impulsada per l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA), que ajuda a descobrir el ric patrimoni formatger del país a través dels teus gustos de sempre.
Què pots trobar en aquesta guia?
No és només una llista, és un mapa per trobar productes de proximitat que no tenen res a envejar als grans noms europeus. Aquesta eina classifica els formatges artesans catalans segons la seva similitud amb tipologies mundials famoses. Aquí tens la taula d'equivalències:
Parmesà
Si busques formatges amb una textura i sabor similars, pots trobar joies catalanes com:
- El Ferrer del Cal Music (vaca).
- El Teia de Cal Cantaré (ovella).
- Pastura (extra madurat) de Làctics Ubach (vaca).
- L'Eixart d'Artesans dels Avalls (vaca).
Emmental
Per a aquells que busquen la característica fermentació propiònica (els famosos forats de l'Emmental), l'opció catalana més semblant és el formatge Saüll de la Xiquella, de vaca.
Cheddar
Per substituir el típic Cheddar de supermercat, la guia ofereix dos tipus de formatge equivalents:
- Xedolí i el Roig d’Artesans dels Avalls (vaca).
- Castellot de Mas d’Eroles (vaca).
Comté o Gruyère
Aquests dos tipus de formatges de coagulació enzimàtica i pasta cuita amb maduracions a partir de 4-5 mesos tenen diverses alternatives artesanes elaborades a Catalunya:
- El Ferrer del Cal Music (vaca).
- El Baldat de la Balda (vaca).
- Pastura de Làctics Ubach (vaca).
- Bufalac de Làctics Ubach (búfala).
- Ermengol de Mas d’Eroles (vaca).
- El Terracuit de l’Aubreda (vaca).
- Cavegó de la Gavarresa (vaca).
Roquefort / Blau de vaca
Tant si t'agrada l'estil Rocquefort (ovella) com el Blau de vaca, tens diverses opcions:
- Blauet de Cal Cantaré (ovella).
- Voler Volar de Mas Alba (cabra).
- Blau de Bastareny de Tiraval (cabra).
- L’avi Ton de Formatges Camps (cabra).
- Glaüc de Xauxa (vaca).
- Blau de Rocacorba de la Balda (vaca).
- Blau de la Xiquella (vaca).
- Blau de la Gavarresa (vaca).
- Estucat de la Petita Ànima (vaca).
- Abadessa d’Elins de Mas d’Eroles (vaca).
- Blau del Mas d’Artesans dels Avalls (vaca).
- Blau de Búfala de Muntanyola (búfala).
Manchego
- Serrat de Casa Mateu (ovella).
- Serrat de Roura Soler (ovella).
- Serrat de Serra del Tormo (ovella).
- Tina de Cal Cantaré (ovella).
- El Set de Mas Marcè (ovella).
- El cabirol de l’Aubreda (cabra).
- El Terrós de Mas Alba (cabra).
- El Miner i el Serrat d’Espinelves (cabra).
- Serrat d’ovella i 349 de cabra de Làctics Ubach.
- Batall de Camins del Nord (vaca).
Brie i Camembert
Per als amants de les escorces florides, la guia proposa:
- El Pla de Mas Alba (cabra).
- El Put de Le Bolut (cabra).
- Rocafesa de l’Aubreda (cabra).
- Borralló de Cal Cantaré (ovella).
- Tou de Casa Mateu (ovella).
- El Tou del Mujal del Cal Music (vaca/cabra/ovella).
- Murri i Manyac de la Xiquella (vaca).
- Cairó de Camins del Nord (vaca).
- Fugaç de la Petita Ànima (vaca).
- C'Mon Bri de Riudavets (vaca).
El "Rulo" de cabra
- Ferrús de Blancafort (cabra).
- El Toscat de l’Aubreda (cabra).
- Barra cendrada i Carrat de La Bauma (cabra).
- Cendrat de Tiraval (cabra).
- El Bunch de Le Bolut (cabra).
- El PetitOt de Mas Alba (cabra).
- Mari de Mas Marcè (ovella).
- Gotim i Lloseta de Camins del Nord (vaca).
- El Baldiri d’Espinelves (cabra).
Ricotta / Burgos / Feta
Si el que busques són formatges frescos sense maduració o amb maduració molt breu:
- Formatge fresc i Recuit de Granja Mas Casas (ovella).
- Recuit, Mató i Emporità de Mas Marcè (ovella).
- Mató de Cal Cantaré (cabra).
- Fresc i Mató de Tiraval (cabra).
- Recuit de drap de Mas Roquet (cabra).
- Mató de Veciana (cabra).
- Fresc de Làctics Ubach (vaca).
- Halloumi d’Artesans dels Avalls (vaca).
La voluntat dels creadors d'aquesta eina és que s'actualitzi constantment per incloure noves categories, però aquesta primera versió és molt útil per començar a introduir en la nostra cuina elements de proximitat sense necessitat d'haver-hi de canviar el sabor.