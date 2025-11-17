El millor formatge de búfala de pell florida del món és del Moianès

El Sarró de Búfala de Formatges Montbrú ha estat distingit amb un Super Gold als World Cheese Awards, celebrats enguany a Berna, un reconeixement que el proclama millor formatge de búfala de pell florida del món i consolida el prestigi formatger del Moianès.
Reconegut entre més de 5.000 formatges
El certamen suís ha reunit més de 5.000 formatges de 40 països, tastats per un jurat integrat per experts d'una trentena de nacionalitats. En aquest context de màxima competència internacional, el Sarró de Búfala ha destacat per la seva aroma, la textura cremosa i una personalitat gustativa que el fan singular dins la categoria de pell florida.
Aquest guardó consolida la trajectòria de Montbrú i reafirma el potencial formatger del Moianès, una comarca que en els darrers anys ha assolit un reconeixement creixent en l'àmbit de la producció artesana.
Una nova fita per a Montbrú
El premi s'afegeix a altres distincions rellevants de la formatgeria. El 2019, el Sarró de Cabra ja va obtenir també un Super Gold, essent reconegut com el millor formatge de cabra de pell florida del món. Aquest doble èxit reforça el posicionament de Montbrú com un referent en l'elaboració de productes artesans, fets amb llet de proximitat i tècniques que valoren el territori.
Valoració del mestre formatger
Per a Oriol Antúnez, mestre formatger de Montbrú, el nou reconeixement és "una satisfacció enorme i un aval al nostre compromís amb la qualitat i la cura artesana. També demostra que Catalunya és terra de grans formatges i que podem competir al màxim nivell internacional".