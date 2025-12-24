Menjars pesats i alcohol durant les festes?: Així et trobaràs millor l'endemà

S'acosten grans celebracions i de vegades amb els festejos, el cos es ressent l'endemà. Els menjars pesats -però deliciosos-, la ingesta d'alcohol o de massa sucre són els principals culpables, per aquesta raó és important conèixer com fer un reset gastrointestinal, un dels òrgans que més pateix durant aquestes dates assenyalades és el fetge, però no cal preocupar-se perquè hi ha maneres de contrarestar i gaudir sense por dels dies, que molta gent titlla, dels "millors de l'any".
El fetge és un òrgan importantíssim: té funcions digestives, com la producció de bilis; funcions metabòliques, produeix, emmagatzema i allibera sucres, greixos, colesterol, vitamines i proteïnes; i processa i elimina substàncies externes, com fàrmacs, alcohol, drogues, etc. Per tot plegat, és possible que durant aquestes dates el fetge hagi de treballar més que de costum, sigui pels excessos o, fins i tot, per la grip mitjançant la ingesta de medicaments. Bé és cert, que el fetge té mecanismes per autonetejar-se i cuidar-se, però mai està de més donar-li un cop de mà.
Aliments que ajuden a netejar el fetge
El tipus d'alimentació influeix de manera directa en la salut hepàtica. Per això és important nodrir-se d'aliments risc en antioxidants, vitamines i composts bioactius capaços de protegir les cèl·lules del fetge i afavorir el procés de desintoxicació.
- Verdures com el bròcoli, fruites com la poma i l'alvocat són uns bons aliats, ja que ajuden a reduir la inflamació i a estimular l'autoneteja. Per altra banda, espècies com la cúrcuma tenen un gran potencial protector davant el mal que prenen les cèl·lules.
- Evitar els excessos d'alcohol, begudes ensucrades, cafè en excés i aliment ultraprocessats, ja que poden suposar una càrrega addicional pel fetge. I en contraposició es troben els productes naturals i frescs.
- La hidratació és clau per la neteja natural del fetge. Per això quan es beu molt alcohol es recomana alternar les begudes amb gots d'aigua, de la mateixa manera que l'endemà, en cas de tenir ressaca, l'ampolla d'aigua és el gran aliat per eliminar totes les toxines a través de l'orina. Per tot plegat, les infusions són una molt bona opció per a després dels dinars o sopars o pel dia posterior a una gran celebració.
Majors problemes passats els 50 anys
A partir dels cinquanta anys cal parar especial atenció a la salut i ser conscients de la importància de seguir una dieta equilibrada. És precisament entre aquesta edat i els setanta anys, quan se sol diagnosticar una malaltia del fetge gras, una patologia difícil de detectar que s'ha triplicat en els darrers 10 anys. Segons explica l'Hospital Vall d'Hebron aquesta malaltia es produeix per l'acumulació excessiva de greix dins les cèl·lules hepàtiques, també anomenades hepatòcits.