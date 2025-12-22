Aquesta és la manera correcta de tallar un panettone

“El panettone no es talla com un pastís, això és un assassinat!”, va proclamar a RAC1 Daniel Jordà, el mestre pastisser de Pans Creatius que el 2022 va guanyar el premi al millor panettone de l'Estat. Aquestes paraules, va precisar, les va escriure en un grup de WhatsApp que comparteix amb professionals del gremi en què comenten les "bogeries" que veuen a l'hora de tallar aquest dolç italià.
Per resoldre dubtes, Jordà va explicar a través d'un vídeo que ja han vist prop de 300.000 persones al seu Instagram quina és l'única manera correcta de fer-ho. Majoritàriament, el mestre pastisser de Pans Creatius creu que la gent talla el panettone com si fos un pastís d'aniversari rodó, fet que provoca que al final de cada tall quedi tot desmuntat i desfet, com si es tractés d'un munt de trossos. Alguns, fins i tot, se'l mengen a pessigades.
Ell, que és un dels grans especialistes en l'elaboració d'aquest dolç que ja s'ha convertit en tota una icona de Nadal, lamenta de la situació. A les seves xarxes socials va relatar que triguen tres dies a fer-ne un de sol i, a vegades, factors que no són a les mans de l'elaborador com per exemple el temps, pot fer que el resultat final no sigui tan bo. Tenint en compte com costa de fer, Jordà va voler subratllar la importància de tallar-lo bé quan el tenim a taula. Si vols aprendre a fer-ho, és tan fàcil com que segueixis els següents passos que et permetran gaudir al màxim de la textura i gust del dolç:
- Talla'l per la meitat verticalment, de dalt a baix.
- Ensenya l'interior als acompanyants en l'àpat perquè puguin admirar-lo.
- Tomba les dues parts del panettone perquè la molla interior toqui la taula de tallar o el marbre.
- Retira el paper que hi ha a sota i, si vols excel·lir, retira una mínima part de la crosta de sota. Quedaràs estupendament, ja que això és una cosa que fan els grans professionals als concursos.
- Els talls els pots fer tan gruixuts com vulguis, però recorda, sempre de dalt a baix perquè no es destrossi.
"Fa tres anys no sabíem ni com s'escrivia la paraula panettone i ara n'hi ha alguns que sembla que no puguin viure sense ell", deia entre riures Jordà. Només durant la campanya de Nadal de 2022 va fer prop de 10.000 unitats de les postres i ara es troba immers en la producció d'enguany.