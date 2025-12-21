Receptes de Nadal fàcils i ràpides: cinc dolços per triomfar

Nadal és sinònim de menjar bé. A banda de reunir-nos amb familiars i amics que fa temps que no veiem, les festes de Nadal són un festival d'àpats excel·lents -i abundants-. En tot cas, aquest és un temps de clàssics: qui pot dir que no a un bon caldo amb sopa de galets, uns canelons de Sant Esteve o als torrons que comencem a menjar al desembre i ja no deixem fins ben entrat el gener?
Cinc receptes dolces per als àpats de Nadal
Tot i les menjades copioses d'aquests dies, tots tenim aquell raconet de l'estómac que espera amb ganes l'hora dels dolços. Perquè no tot el que posis a sobre la taula sigui de compra, et proposem sis receptes dolces fàcils i ràpides que et faran triomfar aquest Nadal.
Torró de xocolata amb ametlles
Ingredients per a 6-8 persones
- 150 g de xocolata fondant
- 150 g de xocolata amb llet
- 20 g de mantega de cacau
- 100 g d'ametlla marcona crua
- 25 cc de whisky
- Encenalls de xocolata per adornar
Preparació
- Posar les ametlles esteses en una safata, torrar-les al forn preescalfat fins que adquireixin un lleuger color palla (amb 5 minuts a 180º serà gairebé suficient), remoure-les de tant en tant, apagar el forn i deixar-les-hi 5 minuts més.
- Trossejar les xocolates. Es poden fondre al bany maria o bé al microones, en ambdós casos amb una potència suau, i remoure per obtenir una massa fina i sense grumolls. Afegir-hi la mantega de cacau, dissoldre-la i integrar-la bé. Abocar-hi el licor i remenar fins que quedi una massa ben llisa.
- Folrar un motlle de torró amb paper de forn, omplir-ne la meitat amb la barreja de xocolata, repartir-hi les ametlles i acabar-lo d'omplir amb la xocolata. Es poden posar encenalls de xocolata a sobre i refrigerar un parell d'hores o fins que quedi dur.
Notes:
- La mantega de cacau es pot substituir per mantega.
- Es pot posar entre 25 cc i 50 cc. de licor; amb més ja tindria massa gust.
- Els nens s'han d'abstenir de menjar-ne, ja que el licor no s'ha evaporat en no tenir cocció.
- Si es fon la xocolata al microones s'ha d'emprar un recipient que no sigui de metall, i amb compte que no es cremi perquè ho fa de seguida. És recomanable anar-ho escalfant i remenant en intervals de mig minut.
Roques de xocolata amb orellanes i ametlles
Ingredients
- 100 g de perles de xocolata
- 1 cullerada de mel
- 8 orellanes
- 100 g d'ametlles picades
Preparació:
- Posar les perles de xocolata i la mel en un recipient, escalfar-lo al microones mig minut, remenar bé fins que es barregin els ingredients i quedi una massa fina.
- Afegir-hi les orellanes picadetes i les ametlles trossejades i barrejar.
- En una safata amb paper d'enfornar, formar piles de xocolata amb una cullereta i deixar que se solidifiquin.
Notes:
- La xocolata pot ser tipus postres o fondant.
- La cullerada de mel, que no sigui gaire plena.
- Les orellanes, 6-8 al vostre gust.
- Les ametlles ben picades, no triturades.
- Es poden posar les porcions de xocolata dins motlles arrissats de paper per presentar-los després a la taula.
- És aconsellable no deixar la xocolata per solidificar dins de la nevera, millor en un lloc fresc però no fred.
Tortell de reis amb fruita confitada
Ingredients per a 6-8 persones:
- 150 + 350 g de farina de força
- 30 g de llevat premsat fresc
- 130 cc de llet
- 10 g de sal
- 100 g de sucre
- 110 g de mantega pomada
- 3 + 1 ous
- 30 cc d'aigua de tarongina
- Pell ratllada de mitja taronja
- Fruites confitades
Preparació:
- Escalfar una mica la llet, desfer el llevat, afegir-hi 150 grams de farina, barrejar, tapar-ho i deixar reposar uns 20 minuts.
- Amb la resta de la farina, la sal, la mantega, el sucre, tres ous, l'aigua de flor de taronger i la ratlladura feu una massa a la qual s'incorpora la barreja del llevat. Cal pastar-ho bé fins a aconseguir que sigui llisa i que no s'enganxi al recipient en què es treballa ni a les mans. Formar una bola, tapar-ho amb un drap o amb film i deixar que reposi en lloc càlid i sense corrent una hora o fins que dobli el seu volum.
- Tornar a pastar, donar-li forma arrodonida i obrir amb els dits un forat central, anar-lo fent gran i donar-li forma de tortell. Posar-lo a la safata del forn coberta amb paper sulfurat, cobrir amb un drap i deixar que llevi durant una hora.
- Pintar la superfície del tortell amb ou batut, afegiu les fruites confitades, pressioneu una miqueta i fer coure al forn a 180° (preescalfat) durant uns 20 o 25 minuts.
- Treure’l, deixeu refredar a sobre d'una reixeta i, si es vol, es talla horitzontalment, es col·loca una fava i una figureta de rei en la part del tall. Es pot farcir amb nata muntada, trufa o crema.
Notes:
- La quantitat de comensals és orientativa.
- Mantega pomada és la que s'ha deixat a temperatura ambient fins que queda tova.
- Si no us desenganxa la massa del recipient o dels dits, se li pot afegir una mica més de farina.
- El temps al forn és orientatiu, ja que depèn de cada forn.
Arbrets de Nadal amb galetes de mantega
Ingredients per a unes 25 galetes:
- 150 g de mantega
- 100 g de sucre
- 1 ou
- 1 culleradeta de sucre avainillat
- 200 g de farina
- Pessic de sal
- sucre glaç
Preparació:
- Amb unes varetes, batedora o robot, batre la mantega tova fins que quedi cremosa. Afegir el sucre, el sucre avainillat i l'ou, seguir batent.
- A poc a poc anem afegint la farina (si es fa amb varetes, s'haurà de passar a pastar amb les mans) fins que la massa no se'ns enganxi als dits.
- A sobre de film transparent posar la massa, cobrim amb una altra làmina de film i amb ajuda d'un corró l'estenem deixant un gruix d'uns 3-4 mm.
- Introduir a la nevera, en una safata, mitja hora.
- Amb motlles d'estrella de diferents mides anem tallant les formes que col·locarem damunt d'un paper d'enfornar en una safata de forn.
- Coure al forn, preescalfat a 180º de dalt i baix, col·locant la safata a la part central, durant uns 8-10 minuts o fins que les pastes estiguin cuites.
- Un cop fetes, deixar refredar sobre una reixeta.
- Muntar els arbrets posant les estrelles de major a menor grandària i entre elles una mica de xocolata fos. Escampar per sobre sucre glaç.
Notes:
- Depenent de la mida de les galetes en sortiran més o menys, però amb aquestes quantitats en surt per una fornada.
- Se sap fàcilment quan estan cuites, ja que adquireixen un to daurat.
- No han d'estar dures un cop enfornades i calentes, en refredar ja van endurint.
- Aquestes galetes tenen una textura en boca tirant a sorrenca, no són consistents per això a l'hora de muntar els arbrets no pressioneu massa.
- També es pot muntar l'arbre posant entre les galetes una mica de torró de Xixona que prèviament treballarem amb els dits fent una petita bola.
Tronc de Nadal amb mousse de xocolata
Ingredients per a unes 8 persones:
- Per al braç de gitano.
- 6 ous
- 100 g de sucre
- 100 g de farina per bescuits (farina + llevat)
- Pessic de sal
- Per a la mousse.
- 200 g de xocolata fondant
- 100 g de mantega
- 3 ous
- Cobertura de xocolata.
- 150 g de xocolata fondant
- 50 g de mantega
Preparació del braç de gitano:
- Amb l'ajuda d'una batedora o un robot, barrejar els ous amb el sucre i la mica de sal durant uns 10 minuts, ha de quedar una barreja blanquinosa.
- Afegir la farina de bescuits tamisada i barrejar suaument fins que s'integrin bé els ingredients.
- En una safata de forn folrada amb paper de cuina i oliat, abocar la massa, ben estesa, i coure al forn a 180° durant uns 10 minuts o fins que estigui lleugerament daurada i cuita.
- Treure del forn i bolcar amb cura sobre un drap de tela, treure el paper d'enfornar (que ens haurà quedat a dalt) i enrotllar juntament amb el drap. Deixar refredar.
Preparació de la mousse:
- Posar la xocolata trossejada amb la mantega en un recipient apte per al microones, escalfar a mitja potència i remenar fins que quedi una crema fina.
- Afegir-hi els rovells dels ous, un a un, remenant bé fins que s'integrin.
- Muntar les clares a punt de neu, amb un pessic de sal, i afegir-les a la crema de xocolata barrejant a poc a poc i amb moviments suaus.
Preparació de la cobertura:
- Trossejar la xocolata i escalfar-la amb la mantega.
- Remoure fins a quedar una crema fina.
Muntatge del tronc de Nadal dolç:
- Obrir el braç de gitano, omplir amb la mousse de xocolata sense arribar a les vores, enrotllar de nou, tallar un extrem al biaix i col·locar-lo sobre el tronc imitant una branca tallada.
- Recobrir amb la cobertura de xocolata i repartir amb el revers d'una forquilla, així quedarà marcat imitant l’escorça de l'arbre.
- Escampar una mica de cacau en pols i afegir-hi boletes de xocolata per decorar.
Notes:
- Anar amb compte en posar la xocolata al microones, es crema de seguida.
- Es pot preparar amb antelació i congelar-se.
- La quantitat de comensals depèn de la mida de les racions.