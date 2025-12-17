De pizza margarida o tòfona: quins són els torrons més estranys del 2025?

Nadal és època de dolços, i un dels clàssics són els torrons. De Xixona, de crema cremada o d'avellana, sempre apareixen a les sobretaules. Però la modernitat ha arribat a la cuina i això també afecta els torrons. Els xefs més influents, els comerços i fins i tot els creadors de contingut s'afanyen cada Nadal a empescar-se-les per comercialitzar torrons d'allò més estrambòtics, però que tinguin bon gust. La innovació tampoc ha faltat aquest any, així que repassem alguns dels torrons més inversemblants.
Un dels habituals en aquesta pràctica és el xef del restaurant Diverxo, Dabiz Muñoz. Enguany la palma se l'endú el torró de pizza margarita, però n'ha fet un de natxos amb formatge i cítrics o un altre de galetes i llet de cabra infusionada a la brasa.
L'empresa lleidatana Torrons Vicens també s'ha apuntat a la moda d'innovar amb el gust dels torrons. Enguany col·laboren amb dos xefs de renom. Amb Albert Adrià presenten el torró d'aire d'ametlla i amb Nandu Jubany el torró de tòfona. Torrons Vicens també suma aquest any a la llista de la compra de torrons innovadors els de poma de fira, de pi o el de plàncton, el primer torró del món que utilitza el plàncton en la seva elaboració.
Un altre clàssic dels torrons alternatius és el creador de contingut valencià, Peldanyos. Enguany posa a la venda un torró de polvoró, un d'inspirat en el clàssic gelat Dràcula i una de les tradicionals pastes anomenades «sobaos».
Una empresa emergent, Pepina Pastel, també proposa apostes d'allò més arriscades. Alguns dels que ven són de marques de patates de bossa molt conegudes, com de sabor Doritos o Ruffles. Un altre exemplar que crida l'atenció és el de crispetes, que barreja el sabor dolç del torró amb el salat. De torrons creatius hi ha de tot el que es pugui imaginar, o quasi tot. Però això sí, el preu no és el mateix que el dels tradicionals, ja que alguns d'aquests torrons ronden entre els 13 euros i poden arribar fins als 20.