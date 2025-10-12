El millor torró creatiu de l'Estat es fa, i es pot menjar, a Barcelona

A Barcelona, més concretament al districte de l'Eixample, es fa, i es pot menjar, el millor torró creatiu de l'Estat. L'elaboren a la pastisseria L'Atelier Barcelona, que fa tot just nou dies va ser guardonada amb el millor pastís de xocolata del món. La pastissera marroquina Chaima Boutkabout va rebre el primer Premi d'Alta Pastisseria Paco Torreblanca per un pastís elaborat sense motlles i amb un toc de whisky fumat.
Però aquest matí el guardó ha estat un altre. El Campionat Nacional al Millor Turró Creatiu, organitzat per Torrons Vicens, ha celebrat la final a Agramunt, amb sis creacions finalistes. El guanyador ha estat el brandy smoke, el torró que elaborat Eric Ortuño, pastisser de l'Atelier Barcelona.
El brandy smoke està inspirat en el cigaló. Està fet amb una "ganache" del cafè el Magnífc, nata fumada de Rooftop Smokehouse, conyac Torres 20, caramel salat amb un toc de vainilla i un cruixent d'avellanes de diferents marques de prestigi.
Ortuño, el seu creador, defineix el torró com "un homenatge als proveïdors de confiança i proximitat". El pastisser, cofundador de l'Atelier Barcelona, assegura que va acabar de perfeccionar el torró, "la nit abans del campionat".
El premi són 5.000 euros i la comercialització del brandy smoke arreu del món, de la mà de Torrons Vicens. Aquesta ha estat la segona edició del Campionat Nacional al Millor Turró Creatiu, i el brandy smoke ha guanyat amb dos punts de marge respecte al segon classificat.
El millor croissant de l'Estat
Torrons a banda, el millor croissant de l'Estat també es fa a Barcelona. La pastisseria Canal de Barcelona ha guanyat la 18a edició del concurs al millor croissant de mantega artesà de l’Estat per quarta vegada. La fleca, amb Toni Vera al capdavant, ja s’havia endut el premi el 2016, el 2019 i el 2022 i, enguany, han repetit al podi.