El millor croissant de l'Estat es fa a Barcelona

Bones notícies pels amants del dolç, sobretot, per a aquells a qui els perd un bon mos cruixent i dolç com el dels croissants. Aquest típic francès és una opció lleugera i molt senzilla que deixa a qualsevol satisfet. Amb una base de farina i mantega que es barregen per crear un resultat de pasta fullada saborós i que apeteix a qualsevol i a qualsevol hora del dia, però especialment per l'esmorzar o berenar.
Les bones notícies tenen a veure, justament amb aquesta especialitat de la rebosteria francesa. La pastisseria Canal de Barcelona ha guanyat la 18a edició del concurs al millor croissant de mantega artesà de l’Estat per quarta vegada. La fleca, amb Toni Vera al capdavant, ja s’havia endut el premi el 2016, el 2019 i el 2022 i, enguany, han repetit al podi.
Vera ha explicat en recollir el guardó que ha presentat el croissant "de sempre” i que la clau del seu èxit és l’ús de productes de primera qualitat. A la competició, organitzada pel Gremi de Pastissers de Barcelona, hi han participat una seixantena de forns de deu províncies diferents. Entre els membres del jurat hi havia Andreu Sayó, de la pastisseria Brunells i guanyador de l'anterior edició; Oriol Castro, del restaurant Disfrutar; i Jon García, de Jon Cake.
El millor pastís de xocolata
Aquesta no és l'única bona notícia pel món del dolç, perquè també a Catalunya es fa el millor pastís de xocolata del món. Tal com va determinar el jurat del Premi d'Alta Pastisseria Paco Torreblanca, format per pastissers destacats com Jordi Roca, Martín Berasategui, Oriol Balaguer i Paco Torreblanca; un pastís que destaca per l'equilibri entre textures, la combinació amb un toc de whisky fumat i per estar fet sense motlles ha merescut el màxim reconeixement i un premi de 3.000 euros.
Es tracta del pastís de xocolata que elabora L'Atelier Barcelona, al número 140 del carrer Viladomat de la ciutat comtal. La mestra pastissera Chaima Boutkabout ha estat la guardonada i ha explicat que el pastís és un homenatge a la història de L'Atelier.