Aquestes són les millors braves de Catalunya

Aquest cap de setmana s’ha celebrat al Poble Espanyol el Mahou Bravas Fest Barcelona 2025. El festival de les tapes ha premiat als restaurants Món Viêt i Xin Vic Gatrobar com a les millors patates braves de Catalunya.
El divendres el Poble Espanyol ha obert les portes a tots els amants d’arreu de Catalunya de les tapes i de la cervesa per gaudir tot el cap de setmana d’un festival de música, tallers de menjar i tasts de tapes. Aquest esdeveniment, que ja es va celebrar l’any passat, ha tornat a Barcelona després d’haver passat aquest setembre per Madrid.
Un dels esdeveniments més importants del Mahou Bravas Fest és el concurs de patates braves. Aquest any s’hi han presentat 14 restaurants amb l’objectiu de ser guardonats com al millor restaurant d’aquesta tapa.
El premi del jurat se l’ha endut el restaurant Món Viêt de Barcelona. Edu González de bravasbarcelona i, Antonio Pineda i David Leon de barcelonasecreta, han conformat el jurat d’aquest any. Aquests tres amants de les tapes i, en especial, de les patates braves han premiat al Món Viêt després de valorar totes les tapes dels 14 restaurants. Aquest establiment, ubicat al barri de Sant Antoni, té una cuina vietnamita excel·lent i, tot i sortir de la zona de confort, ha aconseguit captivar al jurat amb les seves braves.
D’altra banda, tots els assistents al Bravas Fest han pogut votar la seva tapa preferida un cop han fet el tast dels 14 restaurants per tal d’atorgar el premi del públic. Des del festival s’ha demanat que es voti valorant 4 paràmetres: la patata, la salsa brava, el sabor general i la presentació.
El públic ha decidit que la millor tapa l’ha presentat el Xin Vic Gastrobar, restaurant ubicat a Vic creat l’any 2017 pel xef Eduard Viscarri. Aquest establiment destaca per la seva cuina creativa inspirada sobretot en la cuina catalana i basca tot i també experimentar amb diferents tipus de gastronomia d’arreu del món. Un dels seus plats estrella són les “Braves Medievals”, les mateixes que han presentat al Bravas Fest i han fascinat els assistents de l’esdeveniment.
El Tour 2025 del Mahou Bravas Fest ha passat aquest setembre per Madrid i ara després de passar per Barcelona agafarà rumb a la Plaça de l’Aigua de València el 17 d'octubre. Allà hi ha 7 restaurants esperant per presentar les seves receptes especials d’aquesta tapa i poder guanyar el premi de les millors patates braves de la Comunitat Valenciana.