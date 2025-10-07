El truc del paper d'alumini per afilar els ganivets en un minut

A la cuina, tots els detalls compten. La precisió és clau i, per això, convé tenir cura dels estris per tal que no juguin una mala passada. Per exemple, una paella que s'enganxa pot destrossar el millor peix i un ganivet que no talla pot malmetre les matèries primeres i distorsionar les proporcions.
En aquest sentit, hi ha un truc senzill i econòmic que permet afilar els ganivets en menys d'un minut i sense sortir de casa. I, si s'aplica a temps, pot estalviar la compra d'un joc nou amb el cost econòmic que suposa.
Per aplicar-lo, només cal disposar de paper d'alumini. Cal tallar un tros i doblegar-lo tres o quatre vegades. Aleshores, s'ha de fregar el fragment per les dues bandes de la fulla del ganivet de manera que quedi brillant alineada.
És important evitar aplicar una força desmesurada per tal que no es malmeti la fulla i, per això, és útil suportar el ganivet sobre una taula de fusta i prioritzar el nombre de fregues per sobre de la intensitat. En el fons, el paper d'alumini està funcionant com una polidora.
El paper d'alumini té dues cares: fas servir la correcta?
Fer servir paper de plata per conservar aliments, tot i que és una pràctica molt estesa, és una adaptació recent del material. I és que, inicialment, es va crear per cuinar al forn. A la pràctica, però, ha evolucionat en un mètode de conservació que es fa servir a totes les llars de Catalunya. Si bé, convé respectar les recomanacions dels fabricants per evitar riscos alimentaris.
Una de les recomanacions fa referència a la cara del paper que ha de tenir contacte amb els aliments. Hi ha experts que afirmen que la cara mate i la cara brillant tenen la mateixa funció i es poden emprar indistintament. Si bé, alguns fabricants criden a deixar el costat mate per al contacte amb el menjar.
Sigui com sigui, l'alumini no és el material ideal per conservar els aliments. La seva porositat fa que no els aïlli del tot dels contaminants ambientals, un aspecte a tenir en compte especialment en aliments cuits i d'altres que necessitin unes opcions de conservació molt concretes. L'aire que es filtra a través del paper de plata pot dur llevats, partícules de floridura i altres microorganismes que troben en ell un terreny fèrtil per créixer, especialment si deixem el menjar fora de la nevera durant molta estona.