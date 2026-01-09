09 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

L'engany del parquímetre espatllat: detenen dos homes per robar targetes bancàries a Barcelona

Els detinguts s'aprofitaven de la gent gran i els demanaven ajuda per pagar l'estacionament del vehicle amb la promesa de retornar els diners en efectiu

  • Imatge d'un pàrquing -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de gener de 2026 a les 10:26

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per robar targetes bancàries a gent gran en parquímetres a Barcelona. Els arrestats enganyaven a gent gran demanant-los ajuda per pagar l'estacionament del vehicle i, posteriorment, feien creure que havia quedat retinguda dins la màquina.

Els pressumptes autors del delicte simulaven que eren estrangers i prometien retornar els diners en efectiu després que les víctimes efectuessin el pagament amb les targetes bancàries. La quantitat sostreta supera els 16.000 euros i se'ls imputen 15 actuacions, a més de ser investigats per altres casos similars.

Els detinguts també induïen a les víctimes a fer teclejar el número de targeta bancària quan només calia introduir la matrícula del vehicle. A més, segons la investigació, en alguns casos mantenien l'engany que la targeta havia quedat bloquejada dins el parquímetre i suggerien que la manera de recuperar-la era introduint-ne una altra. Així, podien aconseguir dues targetes.

Un cop amb les targetes sostretes, amb l'excusa de comprovar la matrícula del vehicle, els detinguts demanaven a les víctimes que esperessin en la zona, abans que s'assabantessin de l'engany i anul·lessin les targetes de les entitats bancàries, per així tenir temps per anar a caixers automàtics i retirar diners dels comptes.

Dos homes itinerants sense propietats ni comptes bancaris

Segons han informat els Mossos, els detinguts de 30 i 39 anys no tenien un domicili fix ni habitatge en propietat o arrendament estable en territori espanyol, sinó que s'allotjaven de manera itinerant el lloguers temporals i canviaven sovint de residència. Els vehicles que feien servir eren de lloguer i estaven a nom d'empreses de mobilitat, a més de no tenir comptes bancaris oberts en entitats espanyoles, fets que dificultaven la seva identificació.

La investigació pertany al Pla Kanpai i s'ha fet amb la col·laboració de la gendarmeria francesa. Els dos detinguts acumulaven antecedents per robatoris amb violència i intimidació, estafes a gent gran i robatoris comesos en bandes organitzades. A més, un dels dos arrestats ja tenia vigent una ordre internacional de detenció emesa per Bèlgica. És per aquest motiu que s'ha posat en marxa el procés per iniciar l'extradició.

Et pot interessar