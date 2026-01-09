L'engany del parquímetre espatllat: detenen dos homes per robar targetes bancàries a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per robar targetes bancàries a gent gran en parquímetres a Barcelona. Els arrestats enganyaven a gent gran demanant-los ajuda per pagar l'estacionament del vehicle i, posteriorment, feien creure que havia quedat retinguda dins la màquina.
Els pressumptes autors del delicte simulaven que eren estrangers i prometien retornar els diners en efectiu després que les víctimes efectuessin el pagament amb les targetes bancàries. La quantitat sostreta supera els 16.000 euros i se'ls imputen 15 actuacions, a més de ser investigats per altres casos similars.
Els detinguts també induïen a les víctimes a fer teclejar el número de targeta bancària quan només calia introduir la matrícula del vehicle. A més, segons la investigació, en alguns casos mantenien l'engany que la targeta havia quedat bloquejada dins el parquímetre i suggerien que la manera de recuperar-la era introduint-ne una altra. Així, podien aconseguir dues targetes.
Un cop amb les targetes sostretes, amb l'excusa de comprovar la matrícula del vehicle, els detinguts demanaven a les víctimes que esperessin en la zona, abans que s'assabantessin de l'engany i anul·lessin les targetes de les entitats bancàries, per així tenir temps per anar a caixers automàtics i retirar diners dels comptes.
Dos homes itinerants sense propietats ni comptes bancaris
Segons han informat els Mossos, els detinguts de 30 i 39 anys no tenien un domicili fix ni habitatge en propietat o arrendament estable en territori espanyol, sinó que s'allotjaven de manera itinerant el lloguers temporals i canviaven sovint de residència. Els vehicles que feien servir eren de lloguer i estaven a nom d'empreses de mobilitat, a més de no tenir comptes bancaris oberts en entitats espanyoles, fets que dificultaven la seva identificació.
La investigació pertany al Pla Kanpai i s'ha fet amb la col·laboració de la gendarmeria francesa. Els dos detinguts acumulaven antecedents per robatoris amb violència i intimidació, estafes a gent gran i robatoris comesos en bandes organitzades. A més, un dels dos arrestats ja tenia vigent una ordre internacional de detenció emesa per Bèlgica. És per aquest motiu que s'ha posat en marxa el procés per iniciar l'extradició.