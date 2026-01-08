La fiscalia demana 43 anys de presó per a un entrenador de l'Hospitalet per agredir sexualment tres jugadores

L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim dimecres 14 de gener un entrenador de bàsquet de l'Hospitalet de Llobregat que va mantenir relacions sexuals amb tres de les seves jugadores d'entre 14 i 15 anys. La fiscalia l'acusa de quatre agressions sexuals i demana 43 anys i mig de presó per a l'acusat, a més d'inhabilitar-lo per fer activitats amb menors. Els fets es remunten a la temporada 2017-2018, època en què el jove, de 20 anys, entrenava un equip de noies al voltant de 14 anys al Centre Catòlic de l'Hospitalet. Les jugadores el consideraven un bon entrenador i tenien un tracte proper amb ell.
Durant la Setmana Santa del 2018, l'equip va anar a Coma-ruga, al Vendrell, a jugar un torneig de diversos dies de durada, motiu perquè es van allotjar en un hotel. L'última nit l'entrenador va enviar un missatge de WhatsApp a una jugadora i li va dir que anés a la seva habitació. Allà, la va convidar a beure rom amb cola, i la noia va consumir una o dues copes. Això li va provocar un estat de semiinconsciència que li va impedir recordar res fins a l'endemà al matí. Durant la nit, l'entrenador es va aprofitar de la situació i li va practicar sexe oral i vaginal, i la noia es va adormir. Al matí, l'acusat li va dir que tornés a la seva habitació, tot i que encara estava marejada i li costava caminar, i que no expliqués res a ningú.
Des de l'abril d'aquell any, el noi s'enviava missatges de WhatsApp amb una de les jugadores i es va guanyar la seva confiança. Al juny, el jove li va suggerir que anés a casa seva. Un cop allà, tots dos van anar al dormitori del noi, on es van fer petons, es van masturbar, es van practicar sexe oral de forma recíproca i l'acusat la va penetrar vaginalment.
També des del maig, l'entrenador es va enviar missatges amb una altra jugadora que tenia 15 anys. Al juliol la va convidar dos cops a casa seva i allà van mantenir relacions sexuals.
Per tot això, la fiscalia demana 43 anys i mig de presó per a l'home per quatre delictes d'agressió sexual a menors de 16 anys, amb prohibició de comunicar-se o acostar-se a les víctimes durant un període d'entre sis i 12 anys superior al de presó, inhabilitació per qualsevol activitat o ofici amb menors durant 12 anys, deu anys de llibertat vigilada i indemnitzacions que sumen un total de 24.000 euros. Les indemnitzacions les haurà de pagar juntament amb l'asseguradora del centre i el mateix centre, com a responsable civil subsidiari.