Quant cobraràs de pensió de jubilació el 2026? Consulta la taula

A partir del de gener de 2026 les pensions patiran canvis positius que beneficiaran milions de persones: pujaran d'acord amb la inflació i es buscarà rebaixar la penalització dels períodes a l'atur perquè la població amb menys anys cotitzats puguin accedir a un subsidi digne.
Les pensions es calculen a partir de la base reguladora, que s'obté en dividir per 350 les bases de cotització del treballador/a durant els 300 mesos anteriors al mes previ en què es comença a percebre la prestació. El seu càlcul canviarà a partir del 2026, quan serà el resultat de dividir entre 352,33 la suma de les 302 bases de cotització de més import compreses dins del període dels 304 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant.
En aquest sentit, la pujada es calcularà a partir de la inflació mitjana registrada entre desembre de 2024 i novembre de 2025, que es calcula que serà del 2,6%, tot i que aquesta dada no és definitiva, sinó que dependrà de l’IPC del novembre de 2025.
Estimació de les pensions en 2026
Segons les previsions, les prestacions per jubilació variarien depenent del tipus de pensió. Per a la contributiva, l'augment es manté en el 2,6%, per tant, es passa dels 1.506 € mensuals actuals a uns 1.544 € mensuals, aproximadament. La pensió per viduïtat augmentarà dels 935 € fins als 958 € mensuals; la màxima passarà dels 3.267,60 € als 3.355 € mensuals, un augment que correspon al 2,7%.
La pensió mínima sense cònjuge passarà dels 874 € als 897 € i amb cònjuge s’incrementarà dels 1.127 € als 1.158 € mensuals. Per últim, la prestació per incapacitat permanent mitjana augmentarà dels 1.209 € als 1.239 € mensuals, amb una pujada proporcional a l’IPC.
La calculadora de la jubilació
Les preocupacions que envolten aquesta etapa giren des dels aspectes econòmics fins als més personals i és necessari tenir-ho tot en compte per aprofitar-la i no quedar estancat. En el primer apartat, destaca una qüestió fonamental: quants diners em pertoquen? Per això, la Seguretat Social ofereix una calculadora orientativa.
Per fer servir la calculadora cal identificar-se com en nom propi, com a apoderat inscrit o com a representant a través de Cl@ave, via SMS o amb DNI electrònic. Aleshores, s'accedeix a les dades de la vida laboral de la persona en qüestió i es pot jugar amb els paràmetres per determinar la pensió a què es té dret.