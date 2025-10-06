El millor pastís de xocolata del món es fa a Catalunya: aquest és el guanyador

La pastisseria que elabora el millor pastís de xocolata del món està a Catalunya. Tal com va determinar el jurat del Premi d'Alta Pastisseria Paco Torreblanca, format per pastissers destacats com Jordi Roca, Martín Berasategui, Oriol Balaguer i Paco Torreblanca; un pastís que destaca per l'equilibri entre textures, la combinació amb un toc de whisky fumat i per estar fet sense motlles ha merescut el màxim reconeixement i un premi de 3.000 euros.
Es tracta del pastís de xocolata que elabora L'Atelier Barcelona, al número 140 del carrer Viladomat de la ciutat comtal. La mestra pastissera Chaima Boutkabout ha estat la guardonada i ha explicat que el pastís és un homenatge a la història de L'Atelier. A més, ha destacat la sostenibilitat del procés, sense l'ús de plàstics.
La cap d'obrador de L'Atelier, a l'Eixample, ha passat per les millors cuines del món, com les de l'ABaC i el Disfrutar, amb diverses estrelles Michelin. Si bé, no és l'única premiada a Catalunya, ja que la tercera posició ha estat per Martín de Luca, el cap de cuina de la pastisseria Hofmann, situada a Ciutat Vella, també a Barcelona.
La cançó que potencia el gust de la xocolata
Per a una experiència encara més intensa, hi ha la possibilitat d'explotar els sentits. I és que la compositora i doctora de l'Escola de Sociologia, Polítiques i Estudis Internacionals de la Universitat de Bristol (Regne Unit) Natalie Hyacinth ha creat una peça de música que, si s'escolta mentre es menja xocolata, fa que el gust sigui més intens.
La cançó, disponible a les principals plataformes de reproducció de música, facilita una experiència multisensorial, assegura la investigadora després d'estudiar durant anys quina melodia pot potenciar els matisos amargs i dolços de la xocolata. El resultat és la peça Sweetest Melody, que dura poc més d'un minut.
El mite de la xocolata sense sucre
Hi ha gent que, per evitar l'excés de sucre, opta per xocolata sense sucres, perquè pensa que és més saludable i conté menys greixos. La realitat és que pensar açò és un error, segons explica la nutricionista @blancanutri. Adverteix que aquest tipus pot tenir edulcorants artificials que, en menjar massa, poden causar molèsties digestives com a gasos i inflor.
La nutricionista també explica la importància de llegir i entendre els ingredients per així saber el que estem consumint i no deixar-nos portar només pel que està escrit en l'etiquetatge. La nutricionista adverteix sobre aquests productes sense sucres, ja que estan replets d'additius o aromes vegetals, i per això, afirma que no totes les alternatives aparentment més saludables són millors que les clàssiques.