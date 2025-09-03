La cançó que potencia el gust de la xocolata, segons la Universitat de Bristol

La compositora i doctora de l'Escola de Sociologia, Polítiques i Estudis Internacionals de la Universitat de Bristol (Regne Unit) Natalie Hyacinth ha creat una peça de música que, si s'escolta mentre es menja xocolata, fa que el gust sigui més intens. La cançó, disponible a les principals plataformes de reproducció de música, facilita una experiència multisensorial, assegura la investigadora.
L'experta en integració multisensorial, que estudia com s'interrelacionen els sentits, ha estudiat durant anys quina melodia pot potenciar els matisos amargs i dolços de la xocolata i, finalment, ha trobat la tecla. El resultat és la peça Sweetest Melody, que dura poc més d'un minut.
Hyacinth va entendre que, si els sentits interactuen i s'afecten els uns als altres, podia trobar melodies que milloressin el gust del menjar. I és que existeix una extensa bibliografia científica que confirma que els sons afecten la manera com el cervell processa els gustos.
Aleshores, es va aliar amb la marca Galaxy Chocolate i van combinar l'evidència científica amb una estratègia de màrqueting per transmetre el missatge que el consum de xocolata pot ser una experiència multisensorial. "Volem convidar la gent a gaudir d'una simfonia per a tots els sentits", destaca la directora de la marca, Romi Mackiewicz.
Com potenciar el gust de la xocolata amb la música
Sweetest Melody es pot escoltar a Spotify i Youtube i es basa en diverses claus per fer que els gustos dolços i amargs de la xocolata siguin més intensos. En primer terme, dura poc més d'un minut perquè això és el que tarda la xocolata a fondre's a la boca. A banda, té un tempo de 78 beats per minut (bpm), un ritme tranquil que potencia la calma i reflecteix la textura cremosa de la xocolata.
Els instruments principals són el piano i la corda que, combinats, evoquen suavitat i fluïdesa. Així ho explica Hyacinth en una entrevista al New York Post en què reivindica que la música és un gran aliat per gaudir al màxim de la xocolata, un dels aliments més atractius per a la majoria de la població.