El suïcidi de dos propietaris comporta el tancament del 20% de la restauració al Port de la Selva

El Xiringuito Del Pas, Ca l'Herminda o el Cafè de la Marina. Fins a vuit restaurants emblemàtics del Port de la Selva (Alt Empordà) han hagut d’abaixar la persiana després del suïcidi del seu propietari, que s'ha llevat la vida només dos mesos després que ho fes la seva muller. Havia estat l’exdirector general de la marca d'espardenyes de luxe Castanyer i de la de bosses Misako, però feia més de trenta anys que viva al Port de la Selva. A través de l’associació Corball del Port, havia anat adquirint diversos locals de restauració i, precisament per aquesta raó, era “gent bastant popular al municipi”.
El regidor de Platges i de Salut del Port de la Selva, Roger Pinart, ha explicat avui al Tot es mou de 3Cat que la notícia va ser “dura” per les “tràgiques circumstàncies”, i que, com els treballadors, des de l’Ajuntament estan altament “preocupats” perquè el 20% de la restauració ha quedat afectada en un moment en què encara no s’ha acabat la temporada. “El Port de la Selva està obert i tenim molta altra oferta gastronòmica, però és cert que aquests són locals simptomàtics, de molt primera línia. Ara el que costaria és prendre un cafè o una cervesa a primera línia de mar”, expressa.
L’Ajuntament, ha assegurat Pinart, està assistint els treballadors, molts també veïns del municipi, per tal que puguin, en cas que no es doni aviat la reobertura dels establiments, acollir-se momentàniament a l’atur. Tanmateix, el regidor també ha fet saber que estan en contacte directe amb l’últim administrador de Corball del Port i que confien que la peripècia es resoldrà en un “període relativament curt de temps”, és a saber, “abans de la pròxima temporada”.
Pel que fa a la investigació, està en mans del cos de Mossos d’Esquadra i, malgrat que Pinart ha fet al·lusions a “especulacions sobre deutes i males inversions”, de moment no hi ha cap informació oficial. L'incident va produir-se fa dues setmanes, moment en què el nombre de persones que trepitgen els carrers de la població es dispara un 350%. Per tot plegat, els avenços sobre les conjuntures que podien haver motivat els suïcidis no s'han fet públics.