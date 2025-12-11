Mor una dona en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Biure

Una dona ha mort aquest dijous a la tarda en un accident frontal entre un cotxe i una furgoneta al punt quilomètric 766 de l’N-II, al terme municipal de Biure (Alt Empordà). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís del succés poc abans de dos quarts de sis de la tarda. Les causes del sinistre estan sota investigació.\r\n\r\nEls dos ocupants de la furgoneta han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l’Hospital Trueta de Girona. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han participat en les tasques d’atenció a les víctimes i de control del trànsit.\r\n\r\nLa via ha quedat parcialment tallada mentre duraven les tasques d’atenció i investigació. Els agents dels Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes exactes del xoc i establir les responsabilitats.\r\n\r\nDes de principi d'any, 136 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit. El 45% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables i, en concret, tres de cada deu víctimes són motoristes (44 motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes). \r\n