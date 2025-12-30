Rescaten una família amb dos nens a la deriva després de bolcar amb el seu veler a l'Estartit

El Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil va rescatar aquest dilluns al matí una família amb dos menors d'edat després que el seu veler bolqués i quedessin a la deriva a l'Estartit, al Baix Empordà. Tots quatre mostraven signes d'hipotèrmia després d'una llarga operació de recerca, ja que els equips de rescat no els podien localitzar en un inici.
L'avís el va donar la Policia Local de Torroella de Montgrí quan va veure l'embarcació a la deriva a la zona del Molinet. Quan els geas van arribar a l'espai indicat, però, no els va trobar, ja que estaven sent arrossegats pels corrents marins. Tampoc hi havia indicis d'enfonsament, tot i que sí de naufragi, així que van desplegar un dispositiu de recerca.
Poc després, van veure el casc d'un veler bolcat i, a sobre, els dos adults i dos nens de 7 i 9 anys amb les armilles salvavides posades. Tots quatre presentaven signes d'hipotèrmia i els van traslladar fins a l'hospital de Palamós després de remolcar l'embarcació fins al port de l'Estartit.
Els quatre afectats han estat avaluats pels metges i s'han descartat afeccions mèdiques importants. Si bé, arran dels fets, la Guàrdia Civil ha recalcat la importància de dur l'armilla salvavides i ha recordat que cal extremar les precaucions a l'hora de navegar, especialment en condicions meteorològiques adverses.