Arriba la integració tarifària a les comarques gironines: viatjar amb un bitllet a partir de dilluns

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de dilluns s'estendrà la integració tarifària arreu de les comarques gironines. Això significa que amb un sol bitllet es podrà viatjar amb tots els autobusos interurbans i també en els urbans d'algunes ciutats com Girona i Olot. Els municipis que vulguin adherir-s'hi podran sol·licitar-ho a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l'àrea de Girona.
Paneque ha ressaltat que és un "salt qualitatiu i quantitatiu molt important i molt reivindicat" al territori i que beneficiarà a uns 400.000 gironins. "Podran canviar d'un autobús a un altre amb un únic bitllet i, a més, també hi ha integració dels diferents títols bonificats com la T-Jove o la T-10", ha remarcat.
Fins ara, la integració tarifària només estava implantada a les comarques de la Garrotxa, del Gironès, del Pla de l'Estany i d'una part de la Selva. A partir de dilluns, s'estendrà per la resta de territoris: l'Alt i el Baix Empordà, el Ripollès i la resta de la Selva.
"Hem estat treballant per generar i tipificar les onze zones tarifàries, i les hem integrat en una de sola. És una tecnologia que comencem i la primera setmana anirem adaptant el sistema", ha indicat Paneque. Així mateix, també estaran integrats tots els títols bonificats com la T-Jove, la T-16 o la T-10.
La implantació del nou sistema anirà acompanyat d'un desplegament informatiu amb una xarxa de 315 punts d'atenció als usuaris repartits arreu de les comarques gironines. Quant als autobusos urbans -que són competència de cada ajuntament-, de moment hi ha integrades les línies de Girona i Olot. El departament treballa per sumar-hi altres poblacions com Blanes (Selva), Castelló d'Empúries (Alt Empordà), Figueres, Llançà (Alt Empordà), Lloret de Mar (Selva) i Roses (Alt Empordà). A més, qualsevol municipi que vulgui adherir-s'hi podran sol·licitar-ho a l'ATM de Girona.
Pel que fa al bitllet únic -que inclourà també el sistema ferroviari-, la consellera ha exposat que ho estan treballant amb el Ministeri de Transports. "Calculem, aproximadament, que es podria implantar el segon semestre d'aquest any. Però és interessant que tinguem les plataformes a punt perquè aquesta integració sigui efectiva", ha assenyalat.