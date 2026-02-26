Mor una mestra atropellada per un autobús a Empuriabrava

Una dona de 42 anys, mestra de l'institut escola d'Empuriabrava, ha mort aquest dijous al matí a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) després de ser atropellada per un autobús de línia regular del municipi. L'accident ha tingut lloc cap a les nou del matí, al carrer Pla de Roses, en una zona propera al centre educatiu.
Segons les primeres informacions, la víctima estava travessant la via quan el vehicle l'ha envestit, per causes que encara s'estan investigant. El servei d'emergències mèdiques s'hi ha desplaçat amb quatre dotacions, però no han pogut fer res per salvar la vida de la dona. També hi han anat tres dotacions de la Policia Local de Castelló d'Empúries.
Diversos accidents
El passat dimarts, un veí de Banyoles de 17 anys va morir en un accident a Camós (Pla de l'Estany). Segons van informar els Mossos d'Esquadra, els serveis d'emergències van rebre l'avís del sinistre a les 16.07 hores. Per causes que s'estan investigant, el jove que anava a bord d'un ciclomotor va sortir de la carretera i va xocar contra un fanal.
Tot just el darrer cap de setmana, quatre persones van morir a les carreteres catalanes en menys de 24 hores. De fet, tres de les víctimes eren menors. Dos dels accidents es van produir divendres a la nit a Gavà (Baix Llobregat) i a Artesa de Segre (Noguera), i dos van ser dissabte al migdia a Calonge de Segarra (Anoia) i a Barcelona. Les víctimes eren un menor d'edat i veí de Viladecans, una dona de 36 anys de Mollerussa, un veí de Calafell de 57 anys i un jove de 25 anys, respectivament.