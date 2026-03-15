Més de 5.000 clients sense llum a les comarques gironines

Protecció Civil ha informat aquesta tarda que 5.000 clients de les comarques gironines no tenen subministrament perquè hi ha set línies de mitja tensió malmeses pel vent. Al Ripollès, ha caigut un arbre sobre una línia d’alta tensió, afectant 2.900 clients. Tant en aquesta comarca com a la resta de demarcació, Endesa està treballant per retirar-lo i restablir el servei el més aviat possible. En aquest sentit, s’han reforçat els equips operatius sobre el terreny, així com els recursos del centre de control per tal de per donar resposta a les incidències que s’estan produint principalment per caiguda de branques, arbres o altres elements sobre les línies.
Fins a les 17 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.649 trucades per les ventades. El 93% dels avisos ha estat per riscos estructurals (arbres caiguts, branques o elements de façanes).
D’altra banda, els Bombers continuen treballant en serveis simultanis relacionats amb el fort vent. Des de les 15 hores fins a les 18, han rebut 141 nous avisos, 123 dels quals provinents de la demarcació de Girona. Acumulats, des de la mitjanit, s’han atès un total de 1.254 avisos derivats directament de les fortes ratxes de vent.
També els Agents Rurals han actuat en diferents punts. Sobretot s’han retirat arbres caiguts que afectaven vies al Pallars Sobirà, el Ripollès i el Pla de l’Estany, i s’han gestionat incidències en línies elèctriques amb espurnes al Pallars Jussà i la Selva. En els dos casos han provocat incendis.
Protecció Civil ha assegurat que tot i que l'episodi de vent va a la baixa, es manté l'avís fins a les 13 hores d'aquest dilluns 16 de març a les comarques del Pirineu, i especialment a l'Alt Empordà.