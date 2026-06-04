Girona arriba a un acord per activar d'urgència les brigades i el personal municipal en cas d'emergències

L'Ajuntament de Girona ha arribat a un acord amb els sindicats per activar d'urgència les brigades i el personal municipal fora d'hores en cas d'emergències, cosa que ja es feia però que no estava regulada. L'objectiu és reforçar la resposta davant episodis meteorològics adversos (com ara ventades, inundacions o nevades), incendis, esfondraments o caigudes d'arbres, entre d'altres.
L'acord, tancat per l'Ajuntament amb els representants sindicals, s'estén al personal de brigades, de protecció civil i de diferents àrees municipals (mobilitat, habitatge, urbanisme, serveis socials i comunicació) amb l'objectiu de regular i reforçar la disponibilitat dels treballadors que formen part dels grups inclosos dins el Pla d'Emergències Municipal.
Segons subratlla l'equip de govern, el pacte permet "dotar la ciutat d'un mecanisme més àgil per afrontar situacions d'urgència i emergència que requereixin una actuació immediata fora de l'horari de treball habitual". L'Ajuntament ha apostat per regular aquestes activacions i posar sobre paper de quina manera es compensaran arran de l'increment d'episodis extraordinaris dels darrers mesos, sobretot, lligats a la meteorologia.
L'acord té una afectació transversal dins el consistori, perquè inclou treballadors de diferents àrees municipals que es consideren "essencials" per gestionar emergències: les brigades municipals i el personal de mobilitat, d’habitatge, d’urbanisme, de serveis socials, de comunicació i de protecció civil, entre d'altres. El grup d'emergències actuarà cada vegada que se l'activi des de l'Ajuntament davant d'imprevistos o situacions excepcionals que "requereixin una intervenció immediata i inajornable" per garantir la seguretat.
Entre aquestes situacions hi ha episodis meteorològics adversos greus (ventades, inundacions, nevades, calor extrema...), incendis, esfondraments o riscos de despreniment, caigudes d'arbres o elements de mobiliari urbà i afectacions al carrer que comprometin la seguretat viària o dels vianants.
D'altra banda, també es preveu activar el dispositiu en vista d'afectacions greus a infraestructures o serveis municipals essencials que comprometin el dia a dia com, per exemple, incidències a la xarxa viària i a la mobilitat, a l'enllumenat públic en zones de risc, a les infraestructures hidràuliques o a equipaments municipals.
"De manera immediata"
Davant d'això, l'alcalde serà qui activarà el dispositiu i mobilitzarà el personal afectat. La disponibilitat associada es caracteritza, precisament, perquè l'activació serà "imprevisible" i per la necessitat que els treballadors adscrits puguin ser "localitzables i mobilitzables de manera immediata" per incorporar-se a la feina. L'acord es concreta amb una compensació fixa al salari i, quan s'activi el dispositiu, la retribució de les hores d'acord amb el temps d'intervenció.
"Aquest pacte, assolit amb la representació sindical després d'un llarg procés de negociació, permet reforçar la capacitat de resposta de l'Ajuntament davant situacions excepcionals que requereixen una actuació immediata", ha subratllat Sílvia Aliu, tinenta d'alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Seguretat. L'acord es portarà a votació del ple municipal ordinari que se celebrarà el proper dilluns 8 de juny.