Tres sanitàries s'enfronten a 18 mesos de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó

Una doctora i dues llevadores de l'Hospital Santa Caterina de Girona s'enfronten a penes de presó per una presumpta negligència mèdica durant un part que va deixar un nadó amb un 96% de discapacitat. La Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Girona ha acordat processar les tres professionals com a presumptes responsables d'un delicte d'imprudència professional greu amb resultat de lesions, després de concloure que hi ha indicis d'una possible mala praxi en l'atenció prestada a la mare i al nadó.
La resolució també assenyala com a responsables civils les companyies asseguradores del centre sanitari i el Servei Català de la Salut. A més, insta les parts implicades a consignar una fiança superior als tres milions d'euros per fer front a una eventual indemnització pels danys irreversibles que pateix la menor.
Els fets es remunten al 25 de novembre del 2019, quan Kumba Drammeh, aleshores embarassada de 34 setmanes, va ingressar a l'hospital amb forts dolors abdominals i vòmits. Segons l'escrit d'acusació, durant el seguiment del part es van produir incidències amb els aparells de monitorització fetal i no va ser fins hores més tard que es va detectar un despreniment parcial de placenta i es va ordenar una cesària d'urgència.
Una discapacitat del 96%
La nena, Aisatu, va néixer amb una asfíxia neonatal moderada secundària al despreniment de placenta, una situació que li va provocar una encefalopatia hipòxica isquèmica greu. Les seqüeles derivades d'aquesta afectació neurològica li han comportat una discapacitat reconeguda del 96% i una dependència total per a qualsevol activitat quotidiana.
Actualment, la menor necessita alimentació a través d'una sonda connectada directament a l'estómac, requereix medicació constant i, en determinats episodis respiratoris, depèn d'assistència mecànica. Tampoc té autonomia per desplaçar-se i necessita atenció permanent. La seva mare reclama que es depurin responsabilitats i poder garantir a la seva filla els recursos i tractaments que necessitarà durant tota la vida.
18 mesos de presó
Segons avança el Diari de Girona, l'advocat de la família, Esteban Gómez Rovira, ha presentat un escrit d'acusació en què sol·licita 18 mesos de presó per a cadascuna de les tres sanitàries processades, a més d'una inhabilitació especial de dos anys per exercir la professió. La causa va ser arxivada inicialment en dues ocasions, els anys 2021 i 2023, després dels recursos presentats per la família, l'Audiència de Girona va ordenar reobrir la investigació i continuar practicant diligències, incloent-hi la declaració dels metges forenses que van elaborar informes sobre el part.