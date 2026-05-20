Acaben les actuacions de naturalització als patis de sis escoles de Girona amb vegetació autòctona

L'Ajuntament de Girona ha tancat les tasques de millora i naturalització als patis de les escoles Santa Eugènia, Eiximenis, Migdia, Taialà, Pericot i Vila-roja. L’objectiu principal ha estat condicionar els espais de lleure dels infants fent-los més accessibles, incrementant les àrees d’ombra i integrant arbres autòctons de resistència superior, així com acostant la presència de fauna als alumnes.
El projecte s’inscriu dins l’estratègia GiroNat, que aposta per naturalitzar diferents zones urbanes de la ciutat i disposa de suport econòmic europeu. Fonts municipals indiquen que aquestes accions permeten una posada al dia dels equipaments escolars, responent a noves demandes relacionades amb l’impacte climàtic.
En cada centre s’han dut a terme tres intervencions: primer, la generació de nous espais diferenciats per al joc i l’estada, amb sòl de sauló i límits de fusta; segon, l’habilitació d’àrees amb vegetació mitjançant la plantació d’arbustos i arbres i l’adopció de reg per degoteig; tercer, l’adquisició i instal·lació de mobiliari nou, incloent bancs i àgores. A més, a les escoles de Vila-roja i Pericot s’hi han aixecat pèrgoles de fusta (dues a la primera, una a la segona) per augmentar els refugis d’ombra. Tot el procés va començar amb un període participatiu conjuntament amb la comunitat educativa, per tal que la configuració final dels patis respongués tant als aspectes socials com als requeriments de biodiversitat.
Compromís del consistori amb la naturalització
El govern municipal manifesta la intenció de seguir aplicant accions similars, assumint-les amb pressupost propi per facilitar condicions "més amables" a l’alumnat. "Volem una ciutat grisa, blava i verda", ha dit l’alcalde de Girona, Lluc Salellas.
La regidora d’Educació, Queralt Vila i Vergés, subratlla que "la regidora d'Educació, Queralt Vila i Vergés, ha explicat que el projecte de renaturalització dels patis de Girona transforma els espais escolars en entorns més verds, saludables i pedagògics." També puntualitza: "A través d’elements naturals, fomenta l'aprenentatge vivencial, el joc lliure i el desenvolupament emocional de l'alumnat", ha remarcat.
La iniciativa disposa de finançament provinent dels fons europeus Next Generation, gestionats per la Fundación Biodiversidad, amb coordinació des de l’Ajuntament de Girona. Hi col·laboren la Universitat de Girona i entitats ambientals com l’Associació La Sorellona, l’Associació Xarxa per la Conservació de la Natura, SEO Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) i la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA).