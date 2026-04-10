Girona tindrà una gran pèrgola solar que funcionarà com a refugi climàtic

L'Ajuntament de Girona i la Generalitat han segellat aquest divendres l'acord que permetrà tirar endavant una pèrgola fotovoltaica al parc Central i que tindrà una potència mínima d'1 MW. Es tracta d'un projecte que substitueix la marquesina que havia de connectar l'estació de tren convencional amb la de l'AVE i que ara ocuparà més metres quadrats i oferirà un refugi climàtic i un espai de sopluig. La voluntat entre l'ajuntament i la Generalitat és pactar el projecte amb els veïns i per això consideren que no estigui enllestida fins d'aquí a un parell d'anys. La inversió serà d'uns 2 milions d'euros i l'energia que es generi, que equival al consum de 500 llars, servirà per abastir la llum d'equipaments públics.
Un projecte més ambiciós
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat que el consistori està treballant per "tancar definitivament la carpeta" de l'arribada de l'alta velocitat a la ciutat. Ho farà amb la licitació de les obres de la plaça d'Espanya, que l'Estat hauria de publicar en les pròximes setmanes, i amb la construcció de la pèrgola solar al parc Central.
Des de fa anys es va tancar el compromís d'aixecar unes marquesines que unissin l'estació de tren convencional amb la de l'alta velocitat i garantir que els passatgers no es mullin mentre canvien d'una estació a l'altra. El batlle, però, ha explicat que el projecte que han tancat amb l'empresa pública L'Energètica és "molt més ambiciós" que una marquesina.
L'objectiu és que hi hagi una pèrgola solar que serveixi de sopluig i de refugi climàtic i, al mateix temps, que generi energia solar. Concretament, s'han fixat l'objectiu d'instal·lar una potència d'1 MW d'energia solar, com a mínim, tal com ha detallat el director general de L'Energètica, Daniel Pérez. Ara, es detallarà que l'empresa licitadora del projecte presenti tres propostes i es compartiran amb els veïns per decidir com serà el projecte definitiu. Abans d'acabar el 2026 s'hauria de decidir com serà aquesta pèrgola.
A partir d'aquí es redactarà el projecte executiu i la intenció és començar les obres el 2028 i en funció dels terminis el mateix any es podria acabar el projecte. L'energia que es produeixi en aquesta pèrgola equivaldrà al consum que tenen 500 llars al cap de l'any o la mateixa energia que utilitzen una trentena d'instituts.
De fet, tota l'energia renovable que generin aquestes plaques solars servirà per a equipaments públics com ara instituts però també d'altres serveis a un radi de 5 km. Això vol dir que donarà llum al Palau de Justícia, la Delegació del Govern i fins i tot arribaria al nou hospital Trueta. La inversió prevista és d'uns 2 milions d'euros, tot i que el cost final es calcularà segons el projecte que s'acabi pactant amb els veïns.
Les ciutats també han de generar energia
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha remarcat la importància de tirar endavant un projecte com aquest per mostrar "la possibilitat d'entorns urbans" a l'hora de generar energia renovable. Paneque ha detallat que la planificació d'energies renovables ja marca la necessitat de produir energia solar i eòlica en entorns urbans per "solidaritat" amb altres territoris més rurals.
En la mateixa línia, el director general de L'Energética, Daniel Pérez, ha detallat que la pèrgola "no és suficient per fer Girona una ciutat autosuficient, però sí que és necessària per a la transició". A més, Paneque ha insistit que la sobirania energètica és més important que mai arran dels constants conflictes armats a diferents punts del món dels últims anys. "No només hi ha una motivació evident climàtica, sinó que la sobirania té una implicació econòmica molt clara", ha detallat Paneque. Per això ha defensat la generació de projectes d'energia renovable "de proximitat" que permeti una generació territorial i descentralitzada.