Els embassaments afronten l'estiu fregant el ple

Ara fa una setmana va començar l'estiu climàtic i tot just queden 10 dies per tal que ho faci l'astronòmic. En aquesta època de l'any, és habitual que els embassaments iniciïn una reculada -després de l'augment de primavera- que s'acostuma a allargar, com a mínim, fins al setembre o l'octubre. A diferència dels darrers anys, Catalunya afronta aquest període d'estiatge amb els pantans fregant el ple. Concretament, se situen per sobre del 96% al sistema Ter-Llobregat i del 95% al conjunt de les conques internes.
Un nou episodi de pluges que fa augmentar les reserves
Fa setmanes que ha desaparegut la preocupació per l'estat dels embassaments. De fet, en els darrers mesos els responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han hagut d'estar més pendents de l'excés d'aigua que no pas de la manca.
Després que s'arribés al ple total el passat març, les reserves s'han mantingut al llarg de la primavera per sobre del 90%. A més, l'episodi de pluges del passat dijous -que en punts del Ripollès i el Berguedà va deixar registres fins a 100-130 litres- va suposar un repunt que els ha tornat a situar a tocar del màxim de capacitat.
Tots els embassaments per sobre del 90%
Fa mesos que tots els embassaments del sistema Ter-Llobregat freguen el ple. De fet, només dos se situen per sota del 95%. Es tracta de Sau i Sant Ponç -al 92% de capacitat-, en un context on l'altre reservori d'aigua del mateix riu -Susqueda al Ter i la Llosa del Cavall al Cardener- se situen al 97 i al 100%, respectivament.
L'ACA nega que la Baells provoqués inundacions
La setmana passada el creixement sobtat d'alguns rius i rieres va provocar incidents en punts del Ripollès i al Berguedà. Tanmateix, els fets més greus van ser a Sallent (Bages), on l'augment del nivell del Llobregat va sorprendre tres persones que van haver de ser rescatades in extremis.
Inicialment, es va assegurar que la situació l'havia provocat l'obertura de comportes de la Baells. Això no obstant, l'ACA ho nega i recorda que l'aigua tarda entre 5 i 6 hores en recórrer el trajecte entre l'embassament i la població del Bages. En canvi, considera que l'augment del cabal va ser provocat per afluents com la riera de Merlès, un curs fluvial on la rierada es va endur un pont i va provocar danys en un altre.
Concretament, l'administració responsable de la gestió de les conques internes explica que el cabal màxim -a Balsareny es va arribar a 475 m3/s- va ser a un quart de tres de la matinada mentre que el pic d'alliberament d'aigua a la Baells -97 m3/s- es va produir menys de dues hores abans.
A més, recorden que sense l'efecte de control de les avingudes del pantà, la crescuda al Bages hauria arribat als 800 m3/s, quasi el doble del que es va produir la matinada de dijous a divendres.