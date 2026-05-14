Manifestació a Girona per exigir més recursos a les aules i reduir la burocràcia

Al voltant de 8.000 persones, segons les organitzacions sindicals, i de 4.500 persones, segons la policia municipal de Girona, s'han manifestat aquest dijous a migdia a la ciutat de Girona. Els docents han demanat més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes del professorat a la demarcació de Girona, en una nova jornada de vaga educativa, han arrencat a primera hora del dia amb diferents marxes lentes.
Així, de bon matí, aquestes marxes lentes han provocat un caos circulatori a Girona, tot coincidint amb l'entrada de bona part dels vehicles a la ciutat. Les marxes han desembocat a la plaça de Catalunya on, a les deu del matí, s'hi ha fet un esmorzar popular organitzat per la Coordinadora d'Assemblees Educatives de les comarques gironines.
Croissants, coques i pomes han sigut la prèvia a la trobada informativa, en què la Coordinadora d'Assemblees Educatives ha anunciat l'inici d'una nova campanya que aposta per deixar de tutoritzar les pràctiques universitàries de mestres a partir del curs vinent. A hores d'ara ja són una quinzena de centres que s'han unit a la proposta i volen arribar al miler a finals de curs.
Un dels membres de la coordinadora de les assemblees, Pau Pagès, ha explicat que ja n'hi ha prou de fer "feina no reconeguda" i ha afegit que esperen que "les universitats es posicionin i prenguin partit". Pagès confia que abans de l'estiu hi hagi més d'un miler de centres que s'uneixin a la campanya de no tutorització dels estudiants de Magisteri, de la mateixa manera que ja hi ha més d'un miler de centres que han decidit no fer colònies ni sortides a partir del curs vinent.
En aquesta línia, la coordinadora ha anunciat que organitzaran una nova protesta a les comarques gironines l'1 de juny amb un fil conductor: "Organitzarem unes colònies", ha avisat Pau Pagès. El membre de la Coordinadora d'Assemblees Educatives a Girona ha alertat que seran "les últimes que es faran fins que no hi hagi un acord satisfactori amb el Departament d'Educació". Aquesta protesta de docents també estarà oberta a les famílies que vulguin unir-s'hi.
A quarts de dotze els manifestants han decidit anar per la rambla, el carrer de Ballesteries i fins al Cul de la Lleona per mostrar les seves proclames. Aquest recorregut està aquests dies ple dels turistes que visiten les exposicions de Temps de Flors i que han quedat sorpresos de sentir els xiulets i botzines que provenien de la marea groga formada pels docents.
A l'arribada a Correus, el grup s'ha unit a altres docents que esperaven arrencar la manifestació convocada per tots els sindicats. La portaveu d'USTEC a Girona, Glòria Polls, ha recordat que la protesta d'aquest dijous ha estat "massiva" i ha remarcat la importància de sortir al carrer en plena negociació dels sindicats amb la consellera d'Educació, per tal "que se senti la veu" del col·lectiu docent.
La marxa ha resseguit la Gran Via de Jaume I fins al mercat del Lleó, ha continuat pel passeig del General Mendoza per tornar a la plaça de Catalunya i ha finalitzat davant de la Delegació del Govern. Durant el recorregut, els assistents han fet "una plantada" al Departament d'Educació tot posant en relació la protesta amb la 71a mostra de Temps de Flors a la ciutat i, finalment i després de la lectura del manifest, algunes persones han enganxat flors a la façana de l'edifici de la Generalitat.