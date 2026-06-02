L'aeroport de Girona estrena un vol regular amb Luxemburg

L'aeroport de Girona ha estrenat aquest dimarts la primera connexió en vol regular amb Luxemburg. La nova ruta, que opera la companyia Luxair, es farà en un avió Hallivand Dash 8 de 76 places i tindrà dues freqüències setmanals, els dimarts i els dissabtes. En total, i segons informa la Diputació de Girona, s'han posat a disposició dels passatgers 3.952 seients. El trajecte Girona-Luxemburg estarà operatiu fins al proper 29 d'agost.
Fins ara, la terminal de Vilobí d'Onyar només havia connectat amb Luxemburg mitjançant vols xàrter. Aquesta temporada d'estiu, la infraestructura disposa de connexions amb 50 ciutats i 15 països d'arreu d'Europa.
La Taula Estratègica de l'Aeroport, formada per la Diputació de Girona, la Generalitat – a través d'Aeroports de Catalunya i de l'Agència Catalana de Turisme- i la Cambra de Comerç de Girona, és l'encarregada de vehicular aquestes tasques. A través de la marca GROwing, la Taula Estratègica treballa en la promoció de la terminal de Vilobí d'Onyar per atraure-hi noves connexions i companyies, com ara en el cas de Luxair.
L’estrena del vol ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer; del president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega; del diputat i vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava, Jordi Masquef; del director de l’Aeroport de Girona - Costa Brava, Vicent Pallarès; del director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball de la Generalitat a Girona, Pau Rich; del president de la Taula Gironina de Turisme, Jaume Dulsat, i del responsable d’operacions de terra i acords de Luxair, Marven Bill.
Luxair és un actor clau a Luxemburg i a la regió circumdant. L'empresa fa més de 60 anys que està activa a tres àrees relacionades amb l'aviació: el transport aeri de passatgers, les operacions turístiques i els serveis aeroportuaris.