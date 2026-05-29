Una lona en alemany a l'aeroport de Palma promou el turisme d'excessos: «El que passa a Mallorca es queda a Mallorca»

Les Illes Balears són un gran receptor de turistes del nord d'Europa i la polèmica sobre el model de turisme massiu que això genera sempre omple els debats socials i polítics. La porta d'entrada d'aquestes persones que arriben a les illes per passar les vacances és, sobretot, l'aeroport de Palma, que té a l'exterior anuncis gegants d'aerolínies o empreses de construcció.
És un d'aquests anuncis el que ha provocat, ara, la polèmica i indignació de la població mallorquina. En una lona gegant penjada a l'aeroport per Aena es llegeix "El que passa a Mallorca es queda a Mallorca", escrit en alemany, fet que ha provocat la reacció del govern balear, que ha reclamat a la companyia aèria que elimini la pancarta publicitària perquè promociona el turisme vinculat als excessos.
La campanya fa servir el terme “Malle”, una manera col·loquial amb què part de la comunitat alemanya es refereix a l’illa i que sovint té connotacions pejoratives. A més, la frase és una adaptació de la famosa frase: "El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas", que fa referència al tipus d'oferta de consum, oci i turisme que allà es pot trobar relacionat a la festa i als comportaments incívics.
El conseller de Turisme, Jaume Bauzá, ha criticat durament la situació i ha acusat el gestor aeroportuari de no tenir en compte la sensibilitat dels residents. Segons ha afirmat, no es poden tolerar anuncis que, a parer seu, alimentin el turisme d’excessos a la principal porta d’entrada de les illes.
Tant PP com Més per Mallorca han denunciat aquest fet i han tramitat iniciatives parlamentàries per exigir la retirada immediata de la lona publicitària a Aena. De moment, la companyia aèria no ha fet declaracions sobre la controvèrsia.